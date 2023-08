Neuer Rekord in Eggenburg

Einen Rekord knackten heuer der UHC Eggenburg beim Handballtrainingslager. 73 junge Spielerinnen und Spieler von U9 bis U16 nutzten die Chance und nahmen daran teil. 39 davon übernachteten während des Lagers auch in der Sporthalle. 15 Betreuer und Betreuerinnen, die natürlich auch Trainer waren, sorgten sich in den vier Tagen um die Kinder und Jugendlichen. Zwischen den Trainingseinheiten wurden diverse Ballspiele ausgeübt und das Freibad wurde auch zwei Mal unsicher gemacht. Für die Jugendlichen stand auch ein Ernährungsseminar an, denn gerade im Sport ist es wichtig zu wissen, wie ich meinen Körper durch die richtige Ernährung unterstützen kann.

„Wir freuen uns wirklich sehr, dass das Trainingslager heuer so gut angenommen wurde. Ein Danke an die Eltern, dass sie dem Verein so ein Vertrauen schenken und ein großes Danke an alle Betreuer, Betreuerinnen und all die vielen Helfer die im Hintergrund die Arbeit geleistet haben“, lobt UHE-Trainer und Organisator Alexander Hutecek. „Natürlich hat das Training in diesen Tagen einen hohen Stellenwert, aber schön zu sehen ist, wie die Kinder und Jugendlichen sich näher kennenlernen und immer mehr zusammen wachsen und das ist so wichtig für den Teamsport.“