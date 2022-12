Erster Verfolger des Spitzenreiters: Eggenburg ist Vize-Winterkönig

Werbung

Klar verteilt waren die Rollen am Samstag, als der drittplatzierte UHC Eggenburg den Zehnten WAT Fünfhaus empfing.

Von Beginn an ließen die Hausherren nichts anbrennen, führten bereits in der vierten Spielminute – dank vier Toren von Zdenek Kukla – 4:1. Der tschechische Legionär war auch in weiterer Folge massiv am klaren Heimerfolg beteiligt, sollte noch fünfmal netzen.

Im Gegensatz zu den abgeklärt agierenden Gastgebern hatten die Gäste anfänglich das deutliche Nachsehen – sinnbildlich dafür scheiterte Luca Friedl beim Stand von 5:8 aus Sicht der Wiener nach einer Viertelstunde vom Siebenmeterpunkt. Seine Mannschaftskollegen Tobia Pisani (17., 29.) und Gregor Pamlitschka (32.) verwandelten jeweils ihre Strafstöße in der Folge zwar, konnten dadurch aber auch das Ruder nicht mehr herumreißen.

Bis zum Schlusspfiff hielten die Eggenburger Fünfhaus auf Distanz, brachten die starke 18:12-Pausenführung sicher über die Runden und siegten 34:28. Fünfhaus blieb die gesamte Partie über in Rückstand, ging nie in Führung.

Durch den Heimsieg schob sich der UHC wieder vorbei an Union West-Wien auf Rang zwei. Damit überwintern die Eggenburger als Vize-Winterkönig, sind erster Verfolger des makellosen Spitzenreiters und Derbygegners SG Horn/Waidhofen. Auf den Tabellenführer fehlen den Eggenburgern Stand jetzt lediglich zwei Zähler – allerdings bei einem Spiel mehr. Am ersten Spieltag nach der Winterpause (14./15. Jänner) hat Eggenburg dann erstmal spielfrei, das nächste Match steigt dann am 22. Jänner, Gegner ist zu Hause der Siebte, Post SV Wien.