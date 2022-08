Rückkehrerin beim UHC Eggenburg

Werbung

Nach dem Abstieg aus der WHA Meisterliga in die zweithöchste Spielstufe, die WHA Challenge, blieb bei den Eggenburger Frauen kein Stein auf dem anderen – die NÖN berichtete. Nach haufenweisen Abgängen gibt‘s nun aber einen Neuzugang. Zum bereits dritten Mal dockte Flügelspielerin Andrijana Janicic im Waldviertel an. Die 27-jährige Montenegrinerin kam bereits im Sommer 2018 nach Eggenburg, kehrte nach einem Intermezzo in der Slowakei im Winter 2019 zurück. Zuletzt war sie in ihrer Heimat tätig. Am vergangenen Wochenende war Janicic bereits beim Test-Marathon in Hollabrunn mit dabei. Im Rahmen des „Weinviertel Cups“ der Männer, trafen die Eggenburgerinnen insgesamt viermal auf Liga-Konkurrent Hollabrunn., der ja nun vom langjährigen Eggenburg-Coach Tibor Csoka trainiert wird. Das Resultat waren drei Siege und ein Remis für die Eggenburgerinnen.

Voller Einsatz. Nicole Joksch (links) und ihre Eggenburgerinnen absolvierten vier Testspiele in Hollabrunn (rechts: Nicole Geischläger). Foto: Hagendorfer

Am Samstag siegten die Gäste mit 19:16, remisierten danach mit 16:16. Am Sonntag wurden die Spiele mit 23:18 und 20:7 gewonnen.

Mittlerweile wurde die Meisterschaft ausgelost. Die Eggenburgerinnen starten am 18. September mit einem Heimspiel gegen Perchtoldsdorf in die neue Saison. Insgesamt acht Teams rittern um den Aufstieg. Nach dem Kader-Umbruch wurde bei Eggenburg der sofortige Wiederaufstieg nicht zum Ziel ausgegeben.