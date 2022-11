SG Horn/Waidhofen: Dominator der Liga

Werbung

Die Horner Handballer bleiben weiterhin ungeschlagen und feierten im sechsten Saisonspiel den sechsten Sieg. „Tulln war ersatzgeschwächt, ist aber sehr motiviert aufgetreten. Wir haben in der ersten Halbzeit neue Defensiv-Varianten ausprobiert, die noch nicht so gut funktioniert haben. In der zweiten Halbzeit haben andere Spieler mehr Einsatzzeit bekommen und ihre Sache sehr gut gemacht“, sagte Trainer Martin Schierer nach dem deutlichen 36:20-Heimspielerfolg.

Die Horner spielten sich gleich am Anfang einen Vorsprung heraus, nach 14 Minuten stand es 10:3. Danach hielten die Gäste aber besser dagegen und verkürzten den Rückstand bis zur Pause auf 12:17. Die Gastgeber hatten die Partie im Anschluss besser im Griff. Die endgültige Entscheidung fiel zwischen der 33. und der 38. Minute, als Horn von 18:14 auf 24:14 davonzog. „Wir sind in der zweiten Halbzeit auf unsere gewohnte 6:0-Variante in der Defensive zurückgegangen. Das hat besser funktioniert und ist auch von den Spielern, die sonst nicht so viel Einsatzzeit bekommen, sehr gut umgesetzt worden“, so Schierer, der Sonderlob für Fabian Angerer und Paul Resch vergab. Aus Vereinssicht freute sich der Trainer auch über die gute Stimmung in der Halle und dass der Glühweinstand vor der Halle sehr gut angenommen wurde. „Das Publikum ist für uns ein wichtiger Faktor.“

Dass es sich Horn an der Tabellenspitze derzeit komfortabel eingerichtet hat, ist auch Eggenburg zu verdanken. Der UHC rang den Zweiten West Wien nieder. Und das, obwohl man zur Pause einem 11:15-Rückstand nachlief. Zwar ging‘s in der zweiten Halbzeit vorerst in ähnlicher Manier weiter, doch dann drehten die Eggenburger auf. In Minute 42 ging man mit 20:19 in Führung und gab diese nicht mehr ab. Eine endgültige Vorentscheidung fiel zwischen den Minuten 48 und 55, als aus einem 24:23 ein 27:23 wurde. Am Ende setzten sich die Eggenburger souverän mit 31:26 durch. Damit rangiert der UHC nun an vierter Stelle, nur noch einen Zähler hinter dem Zweiten West Wien.