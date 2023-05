SG Horn/Waidhofen: Meister mit perfekter Saison

„Ein riesiges Lob an die Mannschaft und an ihre Komplexität, denn „nur„ mit guten Einzelspielern wäre es nicht möglich, alle Spiele einer Saison zu gewinnen“, sagte Martin Schierer nach dem 34:28-Auswärtssieg bei WAT Fünfhaus. Es war der 20. Sieg im 20. Spiel, die Horner Handballer holten sich mit dem Maximum von 40 Punkten den Meistertitel. „Das war die Krönung, eIn Meilenstein in der Vereinsgeschichte. Es ist nicht selbstverständlich, jedes Spiel zu gewinnen. So etwas gibt es in einer Herren-Liga ganz selten, wenn überhaupt“, zeigte sich Schierer begeistert. Im letzten Saisonspiel in Wien hatten die Gäste einige Probleme. Es war ein hartes, ruppiges Spiel. Die Horner waren im Aufbau ohne Florian Lochner und Michael Bünger eher dünn besetzt und hatten damit weniger Wechselmöglichkeiten. Dennoch zog Horn ab der 6. Minute (4:4) davon und ließ die Gästgeber trotz kleiner Schwächephasen nicht mehr gefährlich herankommen. „Wir trainieren noch bis Ende Juni. Wir wollen die Pause etwas kürzer halten, damit wir nicht zu viele Grundlagen verlieren und dann wieder aufbauen müssen. Der Fokus liegt schon auf der nächsten Saison, es laufen viele Planungen und Gespräche“, so Schierer abschließend.

Eggenburg ist Dritter

Mit einem klaren 29:23-Erfolg gegen Post SV hat der UHC Eggenburg den dritten Platz fix in der Tasche. Zwar weist die Tabelle die Eggenburger noch punktegleich mit Stockerau aus und führt sie aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter den Lenaustädtern, in der Endtabelle wird aber der direkte Vergleich herangezogen – und hier haben die Eggenburger die Nase vorne.

Beim Spiel bei Post SV sorgten die Eggenburger rasch für klare Fronten, setzten sich bereits in den Anfangsminuten entscheidend ab. Bis zur Pause wurde der Vorsprung auf 17:9 ausgebaut. Im zweiten Abschnitt änderte sich ander Spielcharakteristik nichts, wenngleich die Wiener in Minute 48 den Rückstand zwischenzeitlich auf „-3“ reduzierten. Die Eggenburger legten dann wieder einen Gang zu und brachten den Sieg mit „plus 6“ souverän über die Zeit.