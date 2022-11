SG Horn/Waidhofen: Ohne Chance im Cup

Werbung

„Leider sind wir schnell ins Hintertreffen geraten und haben so kaum Spannung gegen den großen Favoriten erzeugen können“, sagte Trainer Martin Schierer. „Der Klassenunterschied war vorhanden, aber er war nicht eklatant.“

Nach dem Horner Treffer zum 4:6 übernahm die Spielgemeinschaft Bruck/Trofaiach das Kommando und baute den Vorsprung sukzessive aus. Der HLA-Verein spielte seine Klasse aus und ließ die Gastgeber nur zwischenzeitlich einzelne Tore aufholen. Der Sieg des Favoriten war nie ernsthaft in Gefahr. „Wir haben zeitweise gesehen, dass wir nicht so wahnsinnig weit weg sind. Wir können das Tempo mitgehen, unsere Fehlerquote ist dabei aber höher als bei dieser Klassemannschaft“, so Schierer. „Diesmal hat auch unsere Einser-Aufstellung nicht so performt wie erhofft.“

Der Trainer der Horner freute sich besonders über das hohe Publikumsinteresse und die positive Stimmung der Zuschauer. „Die Mannschaft hat auch sehr brav bis zum Schluss gekämpft. Auch der Gegner hat uns für die Leistung und das Potenzial Respekt gezollt. Unser dritter Tormann Ben Maier hat zum Beispiel super gehalten, als er ins Spiel gekommen ist.“ Nach dem spannenden Cup-Abstecher steht wieder die Meisterschaft auf dem Programm. „Viele sagen, wir sind haushoher Favorit. Wir sehen das nicht so, wollen uns weiter entwickeln und gut weiter arbeiten“, so Schierer. Am Samstag geht es um 18 Uhr mit einem Heimspiel in der Horner Sporthalle gegen Perchtoldsdorf weiter.