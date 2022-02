Sieg! UHC Eggenburg gibt letzten Tabellenplatz ab

Seit 23. Oktober, seit dem 28:16 über Dornbirn mussten die Eggenburgerinnen auf einen vollen Erfolg in der Meisterschaft warten. Bis zum vorigen Samstag. Da zwangen sie Trofaiach mit 22:17 in die Knie und gaben damit auch den letzten Tabellenplatz an die Steirerinnen ab. Eggenburg hat zwar aktuell zwei Spiele mehr am Konto als Trofaiach, umso entscheidender war für UHC-Trainer Tibor Csoka dieser Erfolg: „Ich bin froh und wir dürfen feiern. Aber nicht lange, weil bereits das nächste Spiel wartet. Und die Mädels wissen, dass für uns jetzt jedes Spiel ein Finale ist.“ Gegen Trofaiach blieb das Geschehen im ersten Abschnitt offen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte sich Eggenburg minimal, aber doch entscheidend ab. „Ab der 45. Minute wusste ich, dass wir das gewinnen werden“, sagte Csoka. Der lobte die Deckung und hob diesmal auch eine Spielerin heraus: Nicole Joksch. „Sie hat dem Spiel die Richtung gegeben, hat super in der Deckung und im Angriff gespielt.“

Denn die angeschlagenen Sandra Zeitelberger und Marietta Gyetko kamen diesmal nur zu Kurzeinsätzen. Dennoch wichtig für das Team, sagt Csoka. „Selbst, wenn sie nur fünf bis zehn Minuten am Feld stehen, hat die Mannschaft mental etwas davon.“

Nach dem Sieg über den Vorletzten wartet nun der Drittletzte. Am Samstag muss Eggenburg bei HIB Graz ran. „Ein Sieg wäre super – da brauchen wir gar nicht lange herum reden“, sagt der Coach. Seine Truppe könnte damit in der Tabelle weiter Boden gut machen, auch an den Grazerinnen vorbeiziehen. „Wir müssen wieder konzentriert auftreten.“