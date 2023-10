Horn SG W4: Siegesserie riss gleich im ersten Spiel

Start mit Niederlage 20 Siege in 20 Spielen lautete die Bilanz der Union Horn SG W4 in der vergangenen Saison in der Regionalliga Ost. In der neuen Saison kassierten die Horner Handballer bereits in der ersten Runde auswärts bei Stockerau mit 28:34 die erste Saison-Niederlage.

„Es war klar, dass wir nicht ewig gewinnen werden. Das ist keine Katastrophe, auch wenn es unser Anspruch ist, besser Handball zu spielen“, sagte Trainer Martin Schierer nach der Auftakt-Niederlage. „Stockerau ist einer der besten Mannschaften der Liga, hat uns gut bespielt und verdient gewonnen. Vielleicht war das ein wichtiger Weckruf, uns besser in Form zu bringen.“ Die Gastgeber starteten mit einer 3:0-Führung, lagen in weiterer Folge 8:3 voran. Nach dem 8:7 war wieder Stockerau am Zug. Die Gäste hielten die Partie zwar lange offen, kamen aber nie ganz heran. Den Sechs-Tore-Vorsprung nach 40 Minuten hielten die Gastgeber bis zum Schluss. „Wir sind nie komplett zurückgekommen, damit die Partie kippen hätte können. Stockerau hat auch eine gute Torhüterleistung geboten. Wir haben unsere Stärken, vor allem in der Abwehr, nicht so gut wie sonst ausspielen können, überdurchschnittlich viele Tore bekommen. Auch unsere oft überragenden Leistungsträger sind derzeit nicht in Topform“, so Schierer. „Wir das als Aufgabe des Trainerteams an, das zu verbessern und vielleicht auch unser Spiel anzupassen. Wir werden jedenfalls weiterhin alle Spieler einsetzen und gehen auch in Zukunft in jedes Spiel mit dem Anspruch, dieses auch zu gewinnen.“

Eggenburg mit klarem Heimsieg

Start mit Sieg Besser als Horn startete Eggenburg in die neue Saison. Das Zweierteam von Fünfhaus wurde klar mit 30:22 in die Schranken gewiesen. Trainer Christian Lentschig zeigte sich mit dem Sieg zufrieden, leistungsmäßig sah er aber noch Luft nach oben. „Weil die Mannschaft und ich andere Ansprüche haben.“ Eggenburg musste mit Julian Weiser, David Lovric und Zdenek Kukla drei Stammkräfte vorgeben. „Daher haben wir ohne einen gelernten Aufbau-Mitte gespielt“, sagt Lentschig. Der Start verlief ziemlich ausgeglichen, ab Mitte der ersten Halbzeit konnten sich die Eggenburger aber etwas absetzen. So ging's mit einem 14:9-Vorsprung in die Pause. Nach dem Wechsel ging's in derselben Tonart weiter. Eggenburg bestimmte, baute den Vorsprung schließlich weiter aus. Am Ende stand ein klares „plus acht“. Lentschig sah hier auch einen konditionellen Vorteil für sein Team. „Die Burschen haben brav gespielt.“