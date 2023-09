Souveräner Auftakt von Horn

Nach der „Perfect Season“ in der vergangenen Spielzeit starteten die Horner Handballer auch im ersten Bewerbsspiel in der neuen Saison erfolgreich. „Es war ein stotternder Beginn, aber im Lauf der Partie hat sich die bessere körperliche Konstitution durchgesetzt“, sagte Trainer Martin Schierer nach dem 36:25-Erfolg gegen Gänserndorf. Nach einer ausgeglichenen Phase stellten die Gastgeber von 8:8 auf 13:8 und hatten damit die Kontrolle über das Spiel.

In der zweiten Halbzeit baute Horn den Vorsprung kontinuierlich weiter aus. „Wir befinden uns zwar noch in einer Findungsphase, vor allem in der Defensive. Aber wir haben die ganze Mannschaft eingesetzt, das Team hat schon Qualität gezeigt“, so Schierer, der die junge Flügelzange mit Sebastian Eichwalder und Timo Schöchtner hervorhob. In der Abwehr wird Florian Lochner nach dem Abgang von Till Schöchtner eine Führungsrolle übernehmen.

„Wir haben vor, über die ganze Saison hinweg allen Spielern inklusive den drei Torhütern viel Einsatzzeit zu geben. Insgesamt befinden wir uns auf einem guten Weg.“ Den NÖ-Cup sieht Schierer als „wichtigen Aufgalopp“, den nächsten Gegner Stockerau – Freitagabend auswärts – als „schwierige Prüfung“.

Die Vorbereitung begann Horn Ende Juli mit einem intensiven Programm. „Wir sind körperlich bereits gut in Schuss. Das sieht man schon, wird aber vor allem im Lauf einer langen Saison wichtig.“

UNION HORN SG W4 – UHC GÄNSERNDORF 36:25 (17:13).

Horn: Bauer, Schweiger, Maier; König, Zellner (1), Demovic (9), Lochner (3), Timo Schöchtner (1), Resch (4), Steinhauser (5), Bünger (4), Kitzler (4), Eichwalder (2), Jäger (3).