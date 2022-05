Spannung in Eggenburg: Jetzt kommt‘s zum Kracher im Finale

Werbung

Die 1. NÖ Landesliga hat aus Bezirkssicht das ultimative Traumfinale: Grunddurchgangs-Dominator Horn fegte auch im zweiten Duell Stockerau klar aus der Halle, dazu bestätigte Eggenburg im Heimspiel die Sensation vom Auswärtssieg in Perchtoldsdorf und zog mit einem weiteren Sieg ins Finale ein. Dieses wird nun in zwei Partien ausgetragen. Am Donnerstag wird in Eggenburg gespielt, am Samstag in Horn (Anwurfzeiten standen zu Redaktionsschluss noch nicht fest).

„Die Entscheidung ist eigentlich schon im Hinspiel gefallen. Deshalb haben wir mehr rotiert als die Woche davor und alle Spieler eingesetzt. Es war aber ein ausgeglichenes Spiel gegen eine gute, junge Mannschaft, das wir verdient gewonnen haben“, sagte Trainer Martin Schierer nach dem 34:28-Erfolg im Halbfinal-Rückspiel gegen Stockerau. Das Hinspiel hatten die Horner Handballer auswärts bereits mit 16 Toren Vorsprung gewonnen. Die Gäste gingen zunächst mit 1:0 in Führung. Es sollte aber der einzige im gesamten Spielverlauf sein. Horn übernahm das Kommando, zog bis zur Pause davon und verwaltete den Vorsprung in der zweiten Halbzeit sicher. Mit dabei auf Horner Seite war auch David Capek.

„Er wird uns im Finale noch einmal unterstützen und seine letzten beiden Spiele für Horn bestreiten“, so Schierer. Der freut sich aufs Endspiel. „Das ist eine sehr coole Geschichte. Wir müssen unseren Rhythmus halten, im Flow bleiben und unsere Leistung bringen. Wir werden uns noch dementsprechend auf die Finalspiele vorbereiten. Wichtig wird es sein, dass wir aus einer stabilen Abwehr heraus agieren können, um dem Gegner das Leben schwer zu machen. Wir haben im Lauf der Saison schon oft genug gezeigt, dass wir das können. Im Angriff haben wir jedenfalls genug Qualität.“

Spannnender machten es die Eggenburger gegen Perchtoldsdorf

Die hatten nach dem 21:16-Auswärtssieg zwar einen Vorteil, lagen beim Heimspiel zur Pause aber 14:17 zurück. „Perchtoldsdorf begann nach dem Wechsel stark, unsere Abwehr war nicht mehr so stabil und auch eine Zweiminutenstrafe machte uns das Leben schwer. So liefen wir plötzlich einem sechs Tore Rückstand nach, das Finale war in weite Ferne gerückt“, sah UHC-Pressesprecher Hans Siedler bereits das Finale davon schwimmen. Doch Eggenburg fightete zurück, legte von 20:23 auf 27:23 vor und stellte die Weichen Richtung Finale. „Klemens Garnhaft im Tor war überragend“, lobte Siedler. Das Finale sieht er als „Krönung dieser Saison“. In den bisherigen Saisonduellen hatten dabei immer die Horner die Nase vorne.