Trainerwechsel in Eggenburg: Lentschig folgt auf Palik

Einen Trainerwechsel gibt's beim Männer-Team des UHC Eggenburg. Mit Tomas Palik, der seit Sommer 2020 auf der Trainerbank saß, wurde die Zusammenarbeit nach Platz drei in der Regionalliga beendet, UHC-Urgestein Christian Lentschig übernimmt.

„Vorübergehend für die nächste Saison“, wie er selbst sagt. Eggenburg möchte in den kommenden Jahren vermehrt die eigene Jugend forcieren, hätte dafür auch schon seinen „Wunschtrainer“ an der Angel – allerdings erst ab der Saison 2024/25. Daher übernahm Lentschig, der ab sofort für die komplette Organisation des männlichen Bereichs beim UHC – vom Nachwuchs bis zur Kampfmanschaft – zuständig ist, den Trainerjob.

Was der 44-Jährige vor hat? „Die jungen Spieler sollen stark eingebunden werden“, lautet sein größtes Vorhaben. Ansonsten sei noch offen, in welcher Liga Eggenburg in der kommenden Saison überhaupt antritt – auch, weil noch nicht geklärt ist, ob wieder eine Regionalliga mit Teams aus NÖ und Wien zustande kommt. Nennschluss ist der 9. Juli – bis dahin alles offen.