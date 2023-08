UHC Eggenburg eröffnete die Saison

Was für ein tolles Saison Opening. Der UHC Eggenburg organisierte zum ersten Mal einen derartigen Event in der Sporthalle. Fünf Spiele von der WU11 bis zu den UHC-Herren und UHC-Damen zeigten Gemein- und Einsatzbereitschaft.

Im Eingangsbereich der Halle war die umfangreichen Chronik des Vereins von 1946 bis aktuell aufgelegt. Auch Handballfilme, welche die Geschichte des UHC dokumentierten, wurden gezeigt. Nicht das „Ich“, sondern das „Wir“ steht im Mittelpunkt des Vorstands, der Trainer, der Spieler und auch die Eltern unterstützen Trainer und Betreuer.

„Wenn uns die Eltern ihre Kinder anvertrauen, dann werden diese von unseren Team bestens in sportlicher, schulischer und auch in der Freizeit gefördert und nicht überfordert“ erklärte Thomas Ableidinger, Sportlicher Leiter des UHC.

„Vorzeige-Verein“ formen

Mittelfristig strebt die engagierte Handball-Mannschaft Großes an. In wenigen Jahren wollen Raimund Auß und Alexander Hutecek mit den Eggenburger Handballerinnen in der Meisterliga spielen. Jetzt möchte der Verstand des UHC professionell durchstarten und ein Spitzenteam werden. „Wir haben ein ganz klares Ziel: den Verein in allen Bereichen zu einem Vorzeige-Verein zu formen“ bekräftigte Präsident Josef Schmeiser.

Dazu zählt vor allem auch eine erfolgsorientierte sportliche Ausrichtung. Sportliche Leistungen sind das eine, finanzielle Unterstützung das andere. Mitglieder und Sponsoren sichern den Verein ab, tragen ihren Teil zum Erfolg bei. UHC-Präsident Josef Schmeiser atmete am Sonntag nach dem gelungenen Saison-Opening und dem Turnierende erleichtert durch. „Die Resonanz aller Betreuer, Trainer wie auch der Spieler und unserer Gäste war sehr, sehr positiv.“