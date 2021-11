UHC Eggenburg: Erster Saisonsieg

Nach den Auftaktniederlagen gegen Gänserndorf und Horn jubelte Eggenburg über den ersten Saisonsieg. Im ersten Duell dieser beiden Mannschaften reagierte zunächst ein Abtasten. Mitte der ersten Halbzeit konnten sich die Wiener leicht absetzen, Eggenburg schlug aber zurück. „Es war dann Christoph Grossingers und Christoph Semmelmayers Kraftakten zu verdanken, dass wir diesen Rückstand bis zur Pause noch aufholen konnten“, sagt UHC-Pressesprecher Hans Siedler. Mit einem 16:16 ging es in die Kabinen. Nach dem Wechsel legte zwar wieder West-Wien vor, doch Eggenburg drehte das Geschehen. Im Tor hielt Klemens Garnhaft sensationell, vorne wurde getroffen.

„Es wäre nicht der UHE, wenn wir den vier Tore Vorsprung vier Minuten vor dem Ende nicht noch fast in den Sand gesetzt hätten“, merkte Siedler an. 1:45 Minute vor Schluss stand es 30:29. Doch Semmelmayer erlöste Eggenburg mit dem vorentscheidenden 31:29, Julian Weiser markierte den Endstand. Siedler: „Ausschlaggebend war die zweite Halbzeit. Garnhaft und Semmelmayer waren die „Men of the match.“