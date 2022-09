UHC Eggenburg-Frauen: „Wiederaufstieg ist aktuell kein Thema“

Werbung

NÖN: Mit welchen Erwartungen gehen die UHC Eggenburg-Frauen nach dem Abstieg in die Saison?

Alexander Hutecek: Die Mannschaft musste aufgrund diverser Abgänge auf vielen Postionen umgebaut werden. Aber wir sehen darin auch eine große Chance, junge, hungrige Spielerinnen in ein neues Team zu integrieren. Das ist das, was sich das Trainerteam zum Ziel gesetzt hat. Weitere Erwartungen sind, dass wir unseren Fans aus einer gefestigten Deckung einen schnellen Handball mit Spielwitz bieten.

Ist der Wiederaufstieg ein Thema?

Hutecek: Der Wiederaufstieg ist aktuell kein Thema. Wir wissen, dass wir unserer Mannschaft einfach Zeit geben müssen, um die Systeme, die neu eingeführt wurden, auch im Kopf umsetzten können. Wir wollen uns aber unter den Top-4 festsetzen und dann von Spiel zu Spiel sehen. Es wird auch interessant werden für unsere Zuschauer , wie sich die Mannschaft Step by Step weiterentwickeln wird.

Hat sich die neue Mannschaft schon gefunden, oder benötigt das noch Zeit?

Hutecek: Ein wichtiger Punkt für uns Trainer ist, dass wir wieder eine homogene geschlossene Mannschaft formen, die bereit ist, am Training und im Spiel alles zu geben. Das funktioniert schon sehr gut. Die neue Deckung wird noch etwas Zeit brauchen, aber auch hier wird es flott Steigerungen geben. Im Spiel nach vorne und im geschlossenen Angriffsspiel haben wir schon große Fortschritte gemacht. Gespannt kann man sein, wie die Mannschaft in Drucksituationen agiert – es kann schon mal vorkommen, dass man hier in alte Muster zurückfällt.

Wer sind für Sie die Favoriten in der Liga?

Hutecek: Ich denke, dass es einen Kreis von drei, vier Mannschaften gibt, die ganz vorne mitspielen können. Einen klaren Favoriten, denke ich, gibt es nicht. Perchtoldsdorf, UHC Graz, St. Pölten und wir werden ziemlich auf Augenhöhe sein. Da muss man abwarten, wie konstant die Mannschaften ihre Leistungen abrufen können.

Wie schätzen Sie den ersten Gegner Perchtoldsdorf ein?

Hutecek: Perchtholdsdorf hat schon letztes Jahr bewiesen, dass sie guten Handball spielen können. Aus einer offensiven Verteidigung versuchen sie immer wieder, zu einfachen Kontertoren zu kommen. Wir werden diese Woche die Mannschaft auf den Gegner gut einstellen und genug Rüstzeug mitgeben, um ein gutes Spiel zu liefern. Alle freuen sich nach der langen, harten Vorbereitung auf das erste Meisterschaftsspiel. Man spürt, dass die Mannschaft große Freude hat, sich wieder vor eigenem Publikum präsentieren zu können. Mit unserem tollen Publikum im Rücken werden wir alles geben, um vielleicht schon im ersten Spiel Punkte nach Hause holen zu können.