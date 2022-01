UHC Eggenburg: Jetzt warten die „Spiele der Wahrheit“

Nach der zehnten Niederlage im zwölften Spiel rangieren die Eggenburgerinnen weiterhin am Tabellenende. Das soll sich an den beiden kommenden Spieltagen ändern: Am Samstag gastiert der Vorletzte Füchse Trofaiach in Eggenburg, danach muss der UHC zum drittletzten HIB Graz. Spiele, wo es Siege braucht. Das sagt auch Trainer Tibor Csoka: „Wir müssen die richtige Taktik finden und unsere Leistung abrufen.“ Seine Mannschaft sieht er nicht speziell unter Druck. „Wir sind das seit fünf Jahren gewöhnt. Es liegt in unserer Hand, dass wir mit einem Sieg den Druck etwas rausnehmen.“ Beim Auswärtsspiel im September waren die Eggenburgerinnen gegen Trofaiach ziemlich chancenlos. Damals setzte es eine 22:37-Niederlage. Trofaiach konnte infolge aber auch nur noch ein Spiel gewinnen, hält aber insgesamt bei zwei Saisonpartien weniger als der UHC.

Die fast schon erwartbare Niederlage holten sich die Eggenburgerinnen zum Start der Rückrunde ab: Bei Vizemeister und dem aktuellen Tabellenzweiten Atzgersdorf hielten die Waldviertlerinnen, die ohne Kapitänin Sandra Zeitelberger antraten, nur in der Anfangsphase mit, verloren dann aber klar mit 13:27. Trainer Tibor Csoka nimmt die Niederlage auf seine Kappe: „Ich habe nicht die richtige Taktik im Angriff gefunden. In der Defensive standen wir gut, aber 13 Tore sind ganz einfach zu wenig.“

Eggenburg ließ zu Beginn wenig zu, kassierte in den ersten 13 Minuten nur zwei Treffer und lag sogar 3:2 vorne. Ab Minute 21 (4:4) nahm das Spiel aufseiten der Wienerinnen aber Fahrt auf. In den zehn Minuten bis zur Halbzeit legten sie auf 10:6 vor. Im zweiten Abschnitt baute Atzgersdorf den Vorsprung kontinuierlich aus, hatten die Gäste nicht mehr viel entgegenzusetzen. „Atzgersdorf war gut auf unser schnelles Spiel eingestellt“, resümierte Csoka und sah viele Angriffe zu früh verpuffen.