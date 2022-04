UHC Eggenburg: Kurs auf Platz drei

Werbung

An der Tabellenspitze matchen sich Horn und Perchtoldsdorf um den Meistertitel, dahinter herrscht ein Dreikampf um Platz drei. Und in diesem Dreikampf hat nun der UHC Eggenburg die besten Karten. Denn der UHC setzte sich gegen Stockerau knapp mit 34:32 durch.

„Das Spiel war von Beginn an ein Windhundrennen. Schnelle Angriffe, Gegenangriffe – beide Mannschaften gingen über die ganze Spielzeit ein extrem hohes Tempo“, analysierte Eggenburgs Pressesprecher Hans Siedler. Dennoch waren die Eggenburger einen Tick aktiver, gingen auch mit einer 21:17-Pausenführung in die Kabine. In der zweiten Halbzeit änderte sich an der Spielcharakteristik wenig. Bis zur 49. Minute gaben die Gastgeber den Takt an. Doch plötzlich kamen die Gäste auf, gingen mit 29:28 in Führung. Eggenburg schlug aber zurück, zog nach dem neuerlichen Ausgleich zum 30:30 dezent davon, was schließlich die Vorentscheidung bedeutete. „Wir spielten wieder einen komfortablen Vorsprung heraus, den wir, da bereits ungefährdet, wieder etwas abschmelzen ließen“, fasste Siedler abschließend zusammen.