UHC Eggenburg-Manager: „Sind bisher an uns selbst gescheitert“

NÖN: Sechs Runden sind in der WHA Challenge absolviert. Eggenburg hat als Absteiger bisher zwei Spiele gewonnen, vier verloren. Wie lautet Ihr Resümee?

Thomas Ableldinger, Manager UHC Eggenburg. Foto: Stöger

Thomas Ableidinger: Die bisherigen Leistungen waren in Ordnung. Wir haben im Sommer viele Leistungsträgerinnen verloren, von daher war klar, dass wir mit unserem Kader nicht gleich wieder aufsteigen werden. Vom Engagement her kann man den Mädels überhaupt keinen Vorwurf machen. In Summe kann man sagen, dass wir bisher nie am Gegner, sondern immer an uns selbst gescheitert sind. Wir haben einfach zu viele Bälle verworfen, waren in gewissen Momenten zu nervös. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Trainer Raimund Auß und Alexander Hutecek dieses Problem in den Griff bekommen werden.

Ist der Aufstieg in die WHA Meisterliga mittelfristig wieder ein Ziel?

Ableidinger: Zunächst wollen wir uns für das Obere Play-off (Anm.: Top-4) qualifizieren, dann werden die Karten ohnehin neu gemischt. Wir betrachten diese Saison aber als Lernprozess, weil wir sehr viele junge Spielerinnen haben. Danach wollen wir wieder angreifen. Das Ganze ist natürlich auch eine finanzielle Geschichte, wo man starke Partner braucht. Aber ja, die WHA Meisterliga ist definitiv ein Ziel von uns.

Bei den Männern ist die Lage in der Regionalliga Ost derzeit ausgeglichen. Zwei Siegen stehen zwei Niederlagen gegenüber …

Ableidinger: Hier ist die Situation durchwachsen. Leider haben wir vor Saisonstart noch wichtige Spieler verloren, weil sie sich verändern wollten. In der Liga sollten wir aber dennoch im oberen Drittel mitmischen. Horn ist am stärksten und wird Meister werden, dahinter ist alles offen. Wichtig ist, dass der Nachwuchs gefördert wird.

Ist das eine „Spitze“ Richtung Horn, wo der Nachwuchs zuletzt brach lag?

Ableidinger: Überhaupt nicht. Horn hat es ja noch wesentlich schwerer, weil es dort ein noch größeres Sport-Angebot für die Kinder gibt. Ich denke, dass die Waldviertler Vereine wie Horn, Waidhofen und wir wissen, dass es ohne Nachwuchs nicht geht und es hier Engagement braucht.

Wäre im Nachwuchs eine Zusammenarbeit mit den Lokalrivalen denkbar?

Ableldinger: In der Spitze vielleicht ja. Ansonsten denk ich, dass jeder seinen eigenen Weg gehen möchte.