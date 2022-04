UHC Eggenburg muss aus WHA absteigen

Werbung

In der Vorsaison feierte Eggenburg mit einem Heimsieg über Feldkirch endgültig den Klassenerhalt, wurde am Ende sogar Tabellenachter und fuhr somit das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte ein. Ein Jahr später setzte es gegen die Vorarlbergerinnen eine ganz bittere Niederlage. Mit dem 23:30 verspielte der UHC jegliche Chance auf den Klassenerhalt und muss erstmals seit dem Wiederaufstieg 2017 wieder in die 2. Liga (WHA Challenge) absteigen. „Es war jetzt das erste Mal, dass wir nicht Erfolg hatten. Ganz bitter“, analysierte Trainer Tibor Csoka nach dem besiegelten Abstieg. „Wir sind traurig, es ist schwer.“

Eggenburg lief von Beginn weg einem Rückstand hinterher und konnte nur ein einziges Mal ausgleichen: in Minute 13 zum 4:4. Zwar blieben die Waldviertlerinnen danach noch an Feldkirch dran, eine kleine Vorentscheidung fiel aber unmittelbar vor dem Pausensignal. Da zogen die Vorarlbergerinnen auf 14:9 davon. Nach dem Wechsel gelang den Gästen zunächst gar nichts – ganz zehn Minuten blieben sie ohne Treffer. Ein Spielstand von 19:9 bedeutete die Vorentscheidung. Danach ließ Feldkirch nichts mehr anbrennen, brachte den Vorsprung locker ins Ziel und besiegelte mit dem 30:23 den Eggenburger Abstieg. „Nach guten 20 Minuten haben wir einfach zu viele Fehler gemacht. Oft gleich mehrere hintereinander. Nach der Pause liegen wir 9:19 zurück. Dann waren wir auch mental nicht mehr bereit“, sagt Csoka.

Der Coach gibt sich auf bereits auf Ursachenforschung

„Wir haben im vorigen Sommer sechs Spielerinnen verloren. Es dauert, bis man wieder eine neue, schlagkräftige Mannschaft geformt hat.“ Zwar sei Eggenburg weitgehend von Corona-Clustern verschont geblieben, Erkrankungen und Verletzungen hätten den Kader aber immer ausgedünnt. „Eine Sandra Zeitelberger war lange verletzt. So etwas hat uns hart getroffen“, sagt der Trainer. Der Abstieg sei schmerzlich, bedeute aber nicht das Ende des Frauenhandballs in Eggenburg: „Abstiege gehören zum Sport. Wir haben uns einen Plan A mit der WHA und einen Plan B mit dem Abstieg zurechtgelegt. Jetzt wird es eben Plan B“, führt Csoka weiter aus. Heimische Spielerinnen sollen forciert werden, eine Rückkehr in die WHA werde angestrebt. Ob mit ihm, oder ohne ihm auf der Trainerbank sei noch nicht geklärt. „Das entscheidet der Vorstand – aber nun müssen wir sowieso die Saison zu Ende bringen.“

In der Meisterschaft wartet nur noch das bedeutungslose Spiel am 30. April gegen Wiener Neustadt/Bad Vöslau. Heißer wird‘s am kommenden Samstag: Da tritt Eggenburg in Stockerau zum ÖHB Cup-Halbfinale an. Der Sieger trifft auf Serienmeister Hypo NÖ, der sich am Sonntag gegen Ferlach/Feldkirchen durchsetzte. Das Frauen-Finale findet am 7. Mai in Hard (Vorarlberg) im Rahmen des Cup-Final 4-Turniers der Männer statt. „Wir sind in Stockerau Außenseiter, können aber für eine Überraschung sorgen“, hofft Csoka noch auf ein Highlight in dieser Saison. Die aktuelle Trainingswoche sei schwer zu bestreiten: „Wir müssen die Niederlage gegen Feldkirch aus den Köpfen bringen und mental wieder auf der Höhe sein.“