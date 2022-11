UHC Eggenburg: Wichtiger Derbysieg gegen den Ex-Trainer

Werbung

Nach einer Schwächephase mit drei Niederlagen in Folge stand für den UHC Eggenburg am Sonntag eine brisante Partie auf an: Auswärts stand für die Eggenburgerinnen das Derby gegen Hollabrunn auf dem Programm, wo noch dazu Ex-Coach Tibor Csoka auf der Trainerbank sitzt. Beim Schlusslicht ging‘s für Eggenburg um wichtige Punkte im Kampf ums obere Playoff. 29:27 siegte das Team von Raimund Auss und Alexander Hutecek letztlich.

Bei Lokalrivale Hollabrunn starteten die Eggenburgerinnen souverän und legten direkt das 1:0 vor. Infolgedessen kassierten sie jedoch mehrmals den Ausgleich, in Rückstand gerieten die Gäste aber nie – obwohl sich Deckungsfehler und Passivität immer wieder bemerkbar machten. Zwischenzeitlich führten die Eggenburgerinnen aber sogar deutlich mit fünf Toren Vorsprung – und sorgten so bereits in der Mitte des ersten Spielabschnitts für eine Vorentscheidung. Mit vier Treffern in Front ging‘s für den Absteiger dann in die Kabinen. In Halbzeit zwei hatten die Gäste dafür aber nach 35 Minuten mit einer fast siebenminütigen Torsperre zu kämpfen. Letztlich gewann Eggenburg das Derby aber trotzdem knapp mit 29:27, besonders Elisabeth Lajmis glänzte mit ganzen sieben Toren. Durch den Derbysieg gegen den Tabellenletzten sicherte sich Eggenburg wichtige Punkte für den Kampf ums obere Playoff und den Aufstieg, rangiert nun weiterhin punktegleich mit Langenlois – die ebenfalls am Sonntag 32:28 beim Vorletzten Graz gewannen – hinter dem Top-Trio Fünfhaus, St. Pölten und Perchtoldsdorf auf Platz fünf.

„Leider haben wir in der ersten Halbzeit in der Deckung oft zu passiv agiert und die Gegner zu einfachen Toren kommen lassen. Der Sieg war aber nie in Gefahr. Eine gute Angriffsleistung und starke Torfrauen waren der Schlüssel zum Erfolg“, lobte Eggenburgs Trainer Hutecek.

Sein Gegenüber Tibor Csoka war enttäuscht: „Wir waren in der ersten Halbzeit in der Deckung nicht so kompakt wie normalerweise und haben viele technische und taktische Fehler gemacht. Wir haben zehn Gegenstöße liegen gelassen. Das tut einfach weh.“

Nächster Gegner für Eggenburg ist der Zweite St. Pölten, der Übungsleiter rechnet sich Außenseiterchancen aus.