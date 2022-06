Union Horn greift nach dem Landesliga-Meistertitel

Werbung

Nach einigen Termin-Problemen – beide Teams mussten erst bezüglich der Hallenverfügbarkeit anfragen – kam‘s am Samstag zum ersten von zwei Landesliga-Finalduellen. In einem Horner Bezirksduell empfing Eggenburg Grunddurchgangs-Sieger Horn. Dabei setzten sich die Horner ganz klar mit 38:25 durch und legten somit die Basis für den Meistertitel.

„Das war ein großartiges Finale vor einer super Kulisse. Das war Werbung für den Handballsport im Waldviertel. Wir haben unsere Klasse gezeigt und sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Aber das war nur der erste Schritt. Wir müssen es bis zum Ende durchziehen“, sagte Horns Trainer Martin Schierer nach dem deutlichen Auswärtssieg im ersten Finalspiel um den niederösterreichischen Landesmeistertitel.

Eggenburg begann stark, ging mit 2:0 und 3:1 in Führung. Doch die Horner fanden kurz danach ihren Rhythmus und erzielten zunächst fünf Tore in Folge (von 1:3 auf 6:3) und wenig später sogar sechs (von 6:5 auf 12:5). Damit waren die Weichen für einen deutlichen Erfolg bereits gestellt. „Das Spiel hat aus unserer Sicht mit zwei verworfenen Siebenmetern nicht gut begonnen. Aber wir haben die Ruhe bewahrt, sind dann doch relativ schnell gut in das Spiel gekommen und haben einen schönen Vorsprung herausgespielt“, so Schierer. Eggenburgs Pressesprecher Hans Siedler trauerte vielen vergebenen Chancen nach. „Dann haben uns die Horner klassisch ausgekontert.“ Obwohl Eggenburgs Schlussmann Klemens Garnhaft in Hochform agierte, einige Chancen zunichtemachte.

Vorsprung wurde kontinuierlich ausgebaut

Die Gäste lagen zur Pause mit sieben Toren voran und bauten die Führung in der zweiten Hälfte kontinuierlich weiter aus. „Es war ein kampfbetontes Spiel. Wir haben sogar noch etliche Chancen ausgelassen. Wir wollen diesen Titel unbedingt und freuen uns sehr auf ein Handballfest in Horn.“ Für Siedler ging Horns Sieg in Ordnung, dieser sei aber zu deutlich ausgefallen.

Das Final-Rückspiel steigt am Freitag um 20 Uhr in der Horner Sporthalle. „Nach einer langen Pause gehört endlich wieder ein Meister her. Es wäre ein Meilenstein für den Horner Handball und extrem hoch einzuschätzen. Deshalb gilt es, die Konzentration zu halten, Vollgas durchzutrainieren und keine Experimente mehr zu machen.“ Aufgeben wollen die Eggenburger nicht, wohlwissend, dass die Entscheidung bereits gefallen ist. So soll zumindest im Rückspiel ein Prestige-Erfolg am Ende rausschauen. „Nach diesem Ergebnis ist Horn natürlich der klare Favorit“, weiß Siedler.