Vorm Saisonstart: Saison-Ende für Eggenburger Tobias Auß

Rückschlag für den Eggenburger Tobias Auß. Anfang Juni krönte sich der 22-Jährige mit dem UHK Krems zum zweiten Mal in seiner Karriere zum österreichischen Meister, nun verletzte er sich vorm Saisonstart schwer. Die Diagnose: Kreuzbandriss und Einriss des Außenmeniskus. Vorigen Freitag wurde der Eggenburger bereits operiert. Das heißt, dass Auß die kommende Saison vermutlich verpassen wird.

Was war passiert?

„Im Trainingsspiel bin ich mit Tempo an einem Gegenspieler vorbei gelaufen, anschließend habe ich den Ball abgespielt und wollte mit dem rechten Bein bremsen. Allerdings bekam ich im selben Moment einen leichten Schubser und das Knie hat auf dem klebrigen Boden den Druck nicht standhalten können und hat schlussendlich nachgegeben“, schildert Auß die verhängnisvolle Szene. Den ersten Schock habe er mittlerweile verdaut: „ich habe sehr viel Unterstützung von meiner Freundin, Freunde und Familie bekommen, was mir das Ganze erleichtert hat. Klar wird man öfters traurig sein, dass man seiner Mannschaft nicht helfen kann, aber man muss nach vorne schauen. Verletzungen gehören leider zum Sport dazu.“

Auß möchte bald mit der Reha beginnen: „Ich habe eine super Unterstützung vom Verein und ich werde natürlich hart an mir arbeiten.“ An der Mannschaft wird er weiterhin nah dran sein: „Meine Teamkollegen sind auch Freunde. Also verbringe ich auch privat Zeit mit ihnen. Außerdem werde ich trotzdem bei fast jedem Training und Spiel dabei sein. Nur werde ich eben etwas anderes trainieren.“

Im Supercup mussten sich die Kremser, nach einem Siebenmeterwerfen Bregenz geschlagen geben. Am Samstag feierten sie aber einen gelungenen Start in die Meisterschaft: 32:20 gegen Bärnbach/Köflach.

Was Auß seinen Kollegen in dieser Saison zutraut?

„Wir hatten keine einfache Vorbereitung, nachdem wir viele Abgänge zu verzeichnen hatten. Allerdings hat sich das nun stark verbessert. Das Spielsystem unseres Trainers reift schon und natürlich wollen wir oben mitspielen und um Titel mitspielen. Ob uns das gelingt - wird sich zeigen. Möglich ist alles.“