Die Match-Vorbereitung voll im Gange, motiviert bis in die Haarspitzen. Der gesamte Verein fieberte auf das wichtigste Spiel für die Handballerinnen des UHC Eggenburg in dieser WHA-Saison entgegen. Im Abstiegskracher der Bundesliga wären die Waldviertlerinnen auf den Tabellenletzten Trofaiach in der Eggenburger Stadthalle getroffen. Dann aber am Mittwoch die Entscheidung des ÖHB, aufgrund des Coronavirus alle Spiele bis auf Weiteres abzusagen.

„Gesundheit geht vor“

„Die Mannschaft war schon voller Vorfreude bezüglich dieses verfrühten Entscheidungsspiel, aber es ist selbstverständlich, dass die Gesundheit vorgeht“, betont Thomas Ableidinger, Manager des UHC Eggenburg.

Nur wenig später wurden auch alle NÖHV-Bewerbe ausgesetzt, wodurch auch die Union Horn aussetzen muss. Noch am Mittwoch – schoben beide dem Spiel- und Trainingsbetrieb einen Riegel vor: „Die aktuellen Ereignisse um das Coronavirus machen auch bei uns Einschränkungen notwendig“, schrieb UHC-Obmann Josef Schmeiser auf der Vereinshomepage. „Da gerade im Handball die Spieler engem körperlichen Kontakt ausgesetzt sind, ist die Gefahr von der Übertragung des Virus auf andere Personen extrem hoch.“

Training nur daheim

Der Aufforderung von der Bundesregierung, die sozialen Kontakte, so weit es geht, zu minimieren kommt klarerweise auch der UHC nach. „Es ist wie für alle Vereine eine große Herausforderung für uns“, erklärt Ableidinger. „Jede Spielerin hat einen Trainingsplan bekommen, den sie zu Hause alleine durchführen kann“, berichtet der Manager. Damit sollen die Spielerinnen für eine eventuelle Fortsetzung der Meisterschaft konditionell halbwegs fit bleiben. Die Legionärinnen des UHC sind allesamt wohlbehalten in ihrer Heimat angekommen und befinden sich mit der restlichen Mannschaft im ständigen Kontakt über Social Media.

„Wir sehen es als unsere Verpflichtung an die Gesundheit unserer Sportler und deren Umfeld in dieser schwierigen Zeit absolut in den Vordergrund stellen und damit auch einen gesellschaftlichen Beitrag zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus leisten“, wird Schmeiser auf der UHC-Homepage weiter zitiert.

Wie es im Handball nun weitergehen könnte?

„Ich persönlich bin der Meinung, dass die Meisterschaft, wie etwa im Eishockey, abgebrochen wird und im Herbst wieder von Null begonnen wird“, sagt Ableidinger und ergänzt weiter: „Im Hintergrund planen wir bereits die nächste Saison.“