Bevor in wenigen Tagen bei den UHC Eggenburg Frauen wieder der Trainingsbetrieb aufgenommen wird, gab‘s eine erste Neuverpflichtung. Von Hypo NÖ II kommt Marietta Gyetko. Gyetko gehörte einst auch zum Kader von Hypo I, trat zuletzt aber etwas leiser und möchte in Eggenburg wieder durchstarten. Manager Thomas Ableidinger freut sich darauf: „Sie bringt trotz ihres jungen Alters schon einiges an Erfahrung mit.“ Noch soll Gyetko aber nicht die einzige Neuverpflichtung bleiben, sollen noch Spielerinnen kommen.

Auch, um die Abgänge zu kompensieren. Denn Raphaela Kugler wird wieder zu ihrem Stammverein Tulln zurückkehren, dazu beendete Nicole Popp ihre Karriere. Kein Thema ist ein Karriere-Ende hingegen bei Torfrau Gudrun Datler, die im vorigen Sommer eigentlich nur noch „um ein Jahr“ verlängerte – Datler hängt eine weitere Saison dran. Auch die Zielsetzung wurde bereits klar definiert. „Wir wollen den Anschluss ans Mittelfeld finden“, so Ableidinger. -bd-