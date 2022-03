UHC Eggenburg: Wichtiger Sieg im Abstiegskampf

Werbung

Mit einer Niederlage im NÖ-Derby gegen Korneuburg hätte Eggenburg wohl mit dem Abstieg aus der höchsten Spielklasse planen können. Vier Spiele vor Schluss, wäre Korneuburg vier Zähler vor den Waldviertlerinnen gelegen. Doch nach einem 10:12-Pausenrückstand startete die UHC-Truppe in der zweiten Halbzeit eine Aufholjagd, glich zehn Minuten vor dem Ende zum 19:19 aus und ging fünf Minuten später erstmals in Halbzeit zwei in Führung: 21:20. Was folgte, war ein echter Thriller im Finish, wobei Eggenburg einen Zweitore-Vorsprung konsequent über die Zeit brachte und mit 24:22 gewann. „Ganz, ganz wichtig“, fasste Eggenburg-Trainer Tibor Csoka zusammen. „Die Mannschaft hat Charakter und ganz großen Siegeswillen gezeigt.“ Damit zogen die Eggenburgerinnen an Punkten mit Korneuburg gleich, haben aufgrund des direkten Duelles aber dennoch das Nachsehen. Das Hinspiel ging mit 30:33 verloren, macht in Summe ein 54:55 zu Ungunsten des UHC, falls es bei diesem Gleichstand bleibt.

„Daran denke ich derzeit noch nicht. Wir haben noch vier wichtige Spiele vor uns“, ist Csoka bereits auf die kommenden Aufgaben fokussiert.

Kommende Spiele

Diese vier Aufgaben haben es in sich Ferlach/Feldkirchen (A), MGA Fivers (H), Feldkirch (A) und Wiener Neustadt/Bad Vöslau (H). Erschwert wird das durch den Umstand, dass der punktegleiche Tabellenvorletzte Korneuburg noch sechs Spiele ausständig hat. Ebenso wie der Drittvorletzte Graz, der nach dem 24:24-Remis gegen den Tabellenvierten MGA Fivers zwei Zähler mehr am Konto hat. „Wir werden zwei Siege brauchen, oder ein Sieg und ein Unentschieden“, rechnet Csoka. Sein Nachsatz: „Ich möchte alle vier Spiele gewinnen.“ Dass die anderen Teams noch mehr Chancen zu punkten haben, blendet er noch aus: „Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren. Über alles andere können wir nach der Saison sprechen.“

Am Samstag geht‘s zu Ferlach/Feldkirchen, derzeit auf Rang sieben. Zuletzt schlugen sich die Kärntnerinnen bei Tabellenführer Hypo mit einer 21:30-Niederlage achtbar. Beim Heimspiel verlor Eggenburg mit 23:28. Wie Csoka den Gegner einschätzt? „Sie decken offensiv, haben im Angriff zwei, drei sehr starke Spielerinnen. Können wir die stoppen, dann lebt unsere Chance.“ Im Saisonfinish sei nun ohnehin alles möglich. „Die Liga ist sehr ausgeglichen. Es kommt viel auf die Tagesform an – und auf eventuelle Ausfälle wegen Corona“, weiß Csoka. Sein Team hätte nach dem Remis in Dornbirn und dem Heimsieg über Korneuburg wieder jede Menge Selbstvertrauen. „Wir wollen unbedingt gegen Ferlach/Feldkirchen punkten.“

Auch ÖHB Cup spannend

Aber nicht nur in der WHA kämpft Eggenburg um Siege, sondern auch im ÖHB Cup. Am kommenden Dienstag wird das verschobene Viertelfinale gegen Perchtoldsdorf nachgetragen. Eggenburg fährt als klarer Favorit zum Zweitligisten. Im Falle des Aufstiegs stünde der Gegner im Halbfinale mit Stockerau bereits fest.

Ums zweite Final-Ticket würden Meister Hypo NÖ sowie der Sieger aus dem Spiel Dornbirn gegen Ferlach/Feldkirchen rittern. „Zunächst konzentrieren wir uns voll auf die Meisterschaft, danach auf den Cup“, sagt Csoka. Mit dem Einzug ins Halbfinale würden die Eggenburgerinnen ihren historischen Erfolg aus der Vorsaison wiederholen. Damals scheiterten sie im Kampf ums Finale an Atzgersdorf.