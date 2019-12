EGGENBURG - ATZGERSDORF 24:25

Im letzten Heimspiel des Jahres wartete kein geringerer als der der WAT Atzgersdorf, der in der Vorsaison den Serienmeister Hypo NÖ entthronen und die Meisterschaft für sich entscheiden konnte. Abermals musste Eggenburg verletzungsbedingt auf einige Spielerinnen verzichten. Allerdings konnte Andrijana Janicic (Montenegro) nach vier Monaten, die sie in der Slowakei verbracht hat, wieder zurückgeholt werden. Trainer Tibor Csoka zeigt sich klarerweise sehr erfreut, dass er wieder auf die Dienste von Janicic zurückgreifen kann: „Sie war in der Slowakei nicht zufrieden und wollte wieder zu uns zurück. Andrijana ist eine große Hilfe für uns und gibt der Mannschaft viel Sicherheit.“

Torfrau Diana Öller wusste zu überzeugen

Das Spiel ging von Beginn an hin und her, wobei die Eggenburgerinnen in der 11. Minute mit 5:4 in Führung gingen und diese auch für lange Zeit nicht aus der Hand gaben. Zwischenzeitlich konnten die Waldviertlerinnen den Vorsprung auf +4 ausbauen. Atzgersdorf kam wieder heran und ging kurz vor der Pause mit zwei Treffern in Führung. In letzer Sekunde gelang noch der Anschlusstreffer zum 12:13. Nachdem die Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit wieder in Führung ging folgte ein 4:0 Lauf der Wienerinnen. Mehrere starke Paraden der Torfrau Diana Öller hielten die Eggenburgerinnen im Spiel. In einer spannenden Schlussphase gelang sogar der Ausgleich zum 24:24. Während die Wienerinnen erneut in Führung gingen, konnte Eggenburg die Ausgleichschance nicht mehr nutzen.

Somit mussten sich die Waldviertlerinnen knapp mit 24:25 geschlagen geben. „Es war die mit Abstand beste Saisonleistung. Es fehlte nur an Kleinigkeiten. Im Angriff müssen wir noch geduldiger spielen. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen“, erklärt Csoka und ist sich sicher, dass bald der erste Sieg folgen wird: „Wenn wir so weiterspielen werden wir auch in diesem Jahr noch Spiele gewinnen.“