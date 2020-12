HIB GRAZ - EGGENBURG 21:22

In Graz feierten die Eggenburgerinnen den ersten Sieg seit dem 24. Oktober, damals gab’s einen 31:23-Sieg gegen Trofaiach zu bejubeln. Am Samstagabend fiel der Erfolg beim Gastspiel in der steirischen Landeshauptstadt mit 22:21 aber weniger deutlich aus.

Der Spielverlauf

Die Anfangsphase des ersten Durchgangs gestaltete sich ausgeglichen, beide Teams schenkten sich nichts. Anschießend blieben die Gäste aber von Minute 7:58 bis Minute 14:02 torlos und die Grazerinnen erspielten sich so einen Vorsprung, den sie sich bis zur Pause nicht mehr entreißen ließen. In die Kabinen ging‘s für die Waldviertlerinnen deshalb mit einem 8:11-Rückstand.

Auch im zweiten Spielabschnitt lieferten sich die beiden Mannschaften ein hitziges Duell. Immer wieder legte Graz vor, Eggenburg zog nach. Auch der UHC schaffte es vereinzelt, in Führung zu gehen, eine klare Sieges-Tendenz zeichntete sich aber bis kurz vor Schluss nicht ab.

Die Eggenburgerinnen nutzen schließlich die Gunst der Stunde: Sie glichen in Spielminute 55:02 auf 20:20 aus, Sandra Zeitelberger und Marlena Kampelmühler-Rink stellten auf 22:20 für den UHC. Dem Heimteam gelang zwar noch der Anschlusstreffer, für die Egalisierung der Waldviertler Führung reichte es aber nicht mehr. Zwar nahmen sich die Grazerinnen vor den letzten 10 Sekunden eine Auszeit, um ihren abschließenden Angriff durchzuplanen, scheiterten aber per Flügelwurf an der stark agierenden Torfrau Adriana Medvedova.

Des Trainers Analyse

UHC-Coach Tibor Csoka zeigte sich nach Abpfiff zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge: „Die Mädels haben brav unser Spielkonzept umgesetzt, brav gekämpft.“ Er sparte aber auch nicht mit Kritik: „In der ersten Halbzeit war unsere Chancenauswertung schlecht. Wir waren nervös, hatten Probleme im Angriff, das Spiel war hektisch.“

Vor allem dieerstmalige Live-Übertragung durch den ORF habe zur Nervosität beigetragen. Auch die letzten Minuten verliefen nicht nach Csokas Vorstellungen, die Defensive sei „zu statisch“ gewesen. Trotzdem war die Freude darüber, endlich einmal eine Schnittpartie, im Gegensatz zu den vergangenen Auftritten, für sich entschieden zu haben: „Es war mein Wunsch, einmal so ein Spiel zu gewinnen. Der Sieg gibt uns viel Rückenwind und ist wichtig für das Selbstvertrauen.“

Der Ausblick

Das Selbstvertrauen wird auch für die kommende Aufgabe wichtig sein, am Sonntag (15 Uhr) empfängt Eggenburg den aktuellen Tabellenzweiten aus Stockerau. Csoka gab sich optimistisch: „Wir werden versuchen, zu gewinnen. Wir können jeden schlagen.“