Positiver PCR-Test: Waldviertlerin Schlegel fällt dem ÖHB-Team aus

Das Pech für die österreichische Handball-Frauen-Nationalmannschaft bei der WM in Spanien reißt nicht ab: Nachdem bereits sechs Akteurinnen plus Teamchef Herbert Müller aufgrund von Corona ausfielen, erwischte es nach den ersten drei Spielen nun auch die Ex-Eggenburgerin Klara Schlegel.

Die 20-jährige Göppingen-Legionärin gab einen positiven PCR-Test ab und kann daher heute, Mittwochabend, nicht beim Duell gegen Ex-Weltmeister Brasilien mitwirken. Damit scheint die Weltmeisterschaft – Österreich spielt in der Hauptrunde am Freitag gegen Japan und am Sonntag gegen Kroatien – für die Waldviertlerin gelaufen zu sein.