Eggenburgs Frauen feiern zwei Siege nach riesigen Strapazen

Was für ein Wochenende für die Eggenburger Handball-Frauen: zwei Spiele an zwei Tagen, beide Male gewonnen. Die Strapazen im Nachblick: Los ging's Samstagmorgen, 9 Uhr. Mit zwei Kleinbussen machten sich die Eggenburgerinnen samt Trainerteam auf den Weg nach Schwaz/Tirol. Dort stand das Erstrundenspiel im ÖHB Cup gegen Landesligist Telfs am Programm. Das Sportliche ist schnell erzählt. Die Tirolerinnen konnten nur in der Anfangsphase mithalten, am Ende zog Eggenburg mit einem 44:19-Sieg locker in die zweite Runde ein.

Zurückgekämpft in der zweiten Halbzeit

Weitaus herausfordernder war da schon die Vorbereitung auf das Meisterschaftsspiel gegen das Zweierteam von Atzgersdorf. Erst um Mitternacht kehrte der Tross ins Waldviertel zurück, Sonntagabend stand schon das Heimspiel am Programm. Die Eggenburgerinnen hätten dieses Spiel aufgrund des Cup-Termins gerne verschoben, Gegner Atzgersdorf stieg darauf aber nicht ein. „Sie haben uns nur angeboten, dass wir dann beide Spiele auswärts bestreiten – das wollten wir aber nicht“, sagt Eggenburg-Coach Alexander Hutecek. Aufgrund der Strapazen tat sich seine Mannschaft in der Anfangsphase schwer, lief sogar einem Sechs-Tore-Rückstand hinterher. Bis zur Pause war man wieder auf Schlagdistanz. In der zweiten Halbzeit spielten die Eggenburgerinnen schließlich in gewohnter Form auf, drehten das Spiel und siegten letztendlich ungefährdet mit 36:30. Nach vier Runden hält der UHC beim Punktemaximum, ist hinter Dornbirn Tabellenzweiter. Die Vorarlbergerinnen sind am 21. Oktober auch der nächste Gegner Eggenburgs – da wartet also die nächste weite Reise.