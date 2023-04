Über die besten Trophäen und Jagd-Sicherheit

Werbung

Der Hegering Irnfritz zog im Gasthaus Asenbaum Bilanz und präsentierte die schönsten Trophäen.

Hegeringleiter Bernhard Ebner berichtete über Zahlen und Fakten des Vorjahres aus dem Hegering Irnfritz, unter anderen die hohe Abschusserfüllung bei Rehwild. Beim Niederwild sei ein Rückgang zu vermerken. Hingewiesen wurde darauf, dass andere Naturnutzer den Lebensraum des Wildes immer mehr beanspruchen.

Bei der Hegeringschau: Hegeringleiter-Stellvertreter Josef Auer, Hegeringleiter Bernhard Ebner, Bezirksjägermeister Karl Ruttenstock, Ulrike Stummvoll, die mit Jagdhund die Bring-Treuprüfung erfolgreich absolvierte, Stefan Rosner von der BH Horn un Foto: Eduard Reininger

Die Trophäenbewertung übernahm Phillipp Neuhold. Der Beste Bock kommt aus dem Revier Messern mit 357g erlegt von Ali Guettouche. Rang zwei mit 325 g kommt ebenfalls aus Messern, erlegt von Lisa Heilig, Rang 3 kommt mit 321 g von Bernhard Lux aus dem Revier Trabenreith. Geehrt wurden Emmerich Lausch mit dem Ehrenbruch in Gold 60 und Robert Kober mit dem Ehrenbruch in Bronze. Roland Mostböck erhielt das Jagdschützenabzeichen in Silber 2022 überreicht.

Seitens der Bezirksverwaltungsbehörde referierte Stefan Rosner über die Situation mit der Afrikanischen Schweinepest in der EU und in den Nachbarstaaten Österreichs. Festgestellt wurde, dass der Wildscheinbestand im Bezirk absolut frei von afrikanischen Schweinepesterregern und daher bestens für einen guten Sonntagsbraten geeignet sei.

Ein Thema war die Vermeidung von Jagdunfällen und die Aufforderung, mit dem „Handwerkzeug der Jäger“, der Jagdwaffe, zu trainieren. „Schließlich sollen Jagdunfälle und auch Tierleid vermieden werden“, betonte Bezirksjägermeister Karl Ruttenstock.