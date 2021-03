Ein Zitterfinish im Saison-Endspurt der WHA bleibt den Eggenburger Frauen erspart: Die UHC-Truppe holte mit dem 20:19-Sieg die notwendigen zwei Zähler gegen Feldkirch und kann zwei Runden vor Meisterschaftsende nicht mehr an die letzte Tabellenposition rutschen. Denn dank des 38:30-Sieges der MGA Fivers bei Perchtoldsdorf haben die Perchtoldsdorferinnen nun bereits unaufholbare fünf Zähler Rückstand auf den Achtplatzierten Eggenburg. „Der Schluss war ein Wahnsinn“, jubelte Trainer Tibor Csoka. „Mit so einer Leistung muss man ganz einfach auch in der nächsten Saison in der WHA spielen.“ Und Manager Thomas Ableidinger legte nach: „Drei Minuten vor Schluss 16:19 hinten, normal hast du da ein Spiel verloren. Aber nicht in Eggenburg – da geht‘s erst richtig los.“ Denn die Eggenburgerinnen spielten sich in den allerletzten Minuten in einen richtigen Rausch: zwei Treffer von Marina Schretzmeier, einer von Sandra Zeitelberger und schlussendlich, 34 Sekunden vor Ende das erlösende 20:19 durch Nicol Nejedlikova. Schlusssirene, Jubel, Klassenerhalt geschafft.

Doppel binnen weniger Stunden. Und das quasi im Auswärtsspiel, das zuhause ausgetragen wurde. Denn schon wenige Stunden vor der Sonntags-Matinee kam es Samstagabend zum regulären Meisterschafts-Heimspiel der Eggenburgerinnen gegen Feldkirch. Hier mussten sich die Waldviertlerinnen noch knapp mit 22:24 geschlagen geben. Da aber auch noch das Hinspiel aus dem Herbst offen war, konnte sich Eggenburg mit Gegner Feldkirch auf dieses Doppel in der Eggenburger Stadthalle verständigen, der ÖHB stimmte zu.

„Da wir im Cup noch dabei sind, eine weite Anreise unter der Woche schwierig ist, haben wir bei Feldkirch angefragt und die haben zugestimmt“, erzählt Manager Ableidinger. „Dadurch, dass derzeit ohnehin keine Fans in der Halle erlaubt sind, ist der Heimvorteil marginal.“

So geht’s weiter. In der WHA, wo nun ohne Druck gespielt werden kann, geht‘s am Samstag bei MGA Fivers weiter, ehe am 10. April das ÖHB Cup-Halbfinale gegen Atzgersdorf wartet. „Da sind wir natürlich Außenseiter – aber, wenn wir einen guten Tag erwischen, dann ist alles möglich“, so Ableidinger. Das weiß auch Trainer Tibor Csoka. Der ist dennoch vorerst voll auf das Spiel bei MGA fokussiert: „Wir können noch den siebenten Tabellenplatz erreichen, wenn wir zweimal gewinnen.“