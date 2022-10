Handball: Ein Start glückte, ein anderer nicht

Werbung

„Das war ein Spiegelbild der Cup-Matches – eine gute Offensivleistung und eine ausbaufähige Defensivleistung. Wir haben uns ziemlich schnell einen ordentlichen Vorsprung erarbeitet und diesen ganz ruhig ins Ziel gebracht“, freute sich Trainer Martin Schierer über einen erfolgreichen Meisterschafts-Start mit einem Heimsieg über den Post SV Wien. Nach relativ ausgeglichenem Beginn – nach elf Minuten stand es 9:7 – erzielten die Horner vier Tore in Folge. Die Gäste kamen zwischendurch wieder auf drei Treffer heran. Zur Pause betrug der Vorsprung aber wieder „plus fünf“.

In der zweiten Halbzeit stellten die Horner mit weiteren drei Treffern in Folge – von 22:18 auf 25:18 – die Weichen endgültig auf Sieg. Der Abstand blieb bis zum Schlusspfiff in einem konstanten Bereich. „Es ist sehr positiv, dass wir wieder eine breite Torschützenpalette haben. Wir konnten allen Spielern Einsatzzeiten geben und haben versucht, diese gleichmäßig zu verteilen“, so Schierer, der aber auch mahnt. „Die Trainingsbeteiligung ist derzeit ausbaufähig. Deshalb gilt es, uns wieder zu sammeln und unsere Defizite aufzuarbeiten. Wir wissen, woran es hakt und an dem müssen wir arbeiten, auch wenn die Ergebnisse sehr positiv sind.“

In der Meisterschaft geht es am Sonntag in Wien weiter. Die Horner müssen zu den HC Fivers WAT Margareten. „Das ist vielleicht die beste der Wiener Mannschaften und möglicherweise der erste große Prüfstein. Das wird auswärts sicher eine sehr schwierige Aufgabe. Letztes Jahr hat uns ihr Topscorer Durakovic große Probleme bereitet. Diesen Spieler gilt es wahrscheinlich, in den Griff zu bekommen.“

Keinen Auftakt nach Maß lieferten die Eggenburger ab

Im NÖ-Duell setzte es zum Auftakt in Perchtoldsdorf eine klare 28:38-Niederlage.

Bereits Mitte des ersten Abschnitts konnten sich die Gastgeber absetzen, Eggenburg kam danach nie mehr wirklich ran. Mit 16:21 hielt sich der Rückstand zur Pause aber noch in Grenzen. Perchtoldsdorf startete aber mit einer 5:0-Serie in den zweiten Durchgang, führte plötzlich mit „plus 10“ und hatte den Sieg praktisch in der Tasche. „Uns gelang nicht viel“, fasste Eggenburg-Pressesprecher Hans Siedler zusammen. „Die Deckung stand nicht gut und im Angriff fehlte es an Präzision.“ Nächster Gegner sind die Wölfe Wien. „Weiter arbeiten und hoffentlich den ersten Sieg einfahren“, erwartet sich Siedler eine Steigerung seiner Mannschaft.