Horn schafft die Cup-Sensation

„Wir haben über 60 Minuten eine sehr gute Mannschaftsleistung geboten und mit dem Sieg über Traun eine kleine Sensation geschafft“, freute sich Horn-Betreuer Herbert Steinhauser über den 33:28-Heimerfolg in der ersten Runde des ÖHB-Cups.

Traun liegt in der Tabelle der HLA Challenge (2. Leistungsstufe in Österreich) Nord/West derzeit auf dem zweiten Rang.

Den Hornern gelang es, die favorisierten Gäste zu überraschen. Nach einer Startphase nach Maß führten die Gastgeber in der 15. Minute mit 10:5. „Die gute Anfangsphase war auf jeden Fall sehr wichtig. Vielleicht haben sie uns etwas unterschätzt“, so Steinhauser.

Favorit kam auf, Underdog schlug zurück

Die Gäste kamen zwischenzeitlich auf ein Tor heran, bis zur Pause baute Horn den Vorsprung aber wieder auf vier Treffer aus. Danach folgte die stärkste Phase der Trauner, die in Minute 40 auf 21:21 stellten. Horn ließ sich aber nicht entmutigen, schaffte mit drei Toren in Folge beim Stand von 24:24 die Vorentscheidung und brachte den Sieg nach Hause.

„Es ist ja oft so, dass sich in solchen Spielen auch nach knappem Verlauf der Favorit am Ende durchsetzt. Aber wir haben unsere konzentrierte Verteidigungsleistung und unser geduldiges, überlegtes Angriffsspiel bis zum Schluss durchziehen können. Auch körperlich haben wir die ganze Partie über dagegenhalten können“, sagte Steinhauser, der sich in der zweiten Runde auf einen weiteren Top-Verein freut. „Wir haben wieder Heimrecht. Die Chance, dass wir bei der Auslosung (Anm.: nach Redaktionsschluss) einen weiteren Kracher ziehen, ist sehr groß.“ In der Regionalliga-Meisterschaft geht es am Samstag in der Horner Sporthalle weiter. Gegner sind die HC Fivers WAT Margareten.