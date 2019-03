NÖN: Sie sind im Februar von der höchsten Liga, der „spusu Liga“ in die zweithöchste Spielstufe, die „spusu Challenge“ gewechselt. Wie würden Sie die erste Zeit bei Ihrem neuen Verein Bärnbach/Köflach beschreiben?

Sebastian Hutecek: Wir hatten bisher vier Spiele und haben alle vier gewonnen. Ich bin fast immer über die gesamte Zeit im Einsatz und bekomme hier auch den notwendigen Respekt entgegengebracht. Privat habe ich eine schöne Wohnung in Maria Lankowitz, was ja gleich ums Eck ist. Ich habe mich also bereits bestens eingelebt bei meinem neuen Verein.

„Als Rückschritt würde ich die 2. Liga nicht sehen“

Warum eigentlich der Wechsel von Linz zu Bärnbach/Köflach? Ist die 2. Liga sportlich gesehen nicht ein Rückschritt für Sie?

Ich hatte in Linz viel Einsatzzeit und Linz hätte auch weiter auf mich gebaut. Doch dann wurde im Winter ein Spieler verpflichtet, mit dem ich bereits in der Vergangenheit Probleme gehabt habe. Ich hatte das auch vertraglich geregelt, dass ich dann gehen kann. Also war der Wechsel logisch. Als Rückschritt würde ich die 2. Liga nicht sehen. Bärnbach/Köflach will unbedingt den Aufstieg schaffen und derzeit sieht es auch wirklich gut aus. Ich möchte unbedingt mithelfen, dass dieser Aufstieg gelingt.

Ihr Vertrag läuft demnach vorerst bis zum Saisonende?

Ja – danach sehe ich weiter, welche Optionen es gibt. Erstes Ziel ist aber einmal der Aufstieg.

Wie konkret sind denn Ihre Auslandspläne?

Die waren bereits vorm Wechsel zu Bärnbach/Köflach sehr konkret. Ich hatte Anfragen aus Deutschland und Frankreich, habe mich aber jetzt einmal für diese Aufgabe entschieden. Es ist aber nur noch eine Frage der Zeit, bis ich ins Ausland wechsle.

„Lukas und ich haben uns nie als Konkurrenten gesehen“

Sie sind vielfacher Nachwuchs-Nationalteamspieler. Wie stark ist das A-Team auf Ihrem Radar?

Das sehe ich ähnlich, wie die Sache mit dem Ausland. Ich bin im Rückraum universell einsetzbar, habe meine Stärken aber im Rückraum Mitte. Bei der vorigen WM hat man gesehen, dass wir auf dieser Position Probleme hatten. Ich hoffe, dass es nicht mehr allzulange dauert, bis ich meine Chance im Nationalteam bekomme.

Ihr jüngerer Bruder Lukas wurde mit den Fivers Margareten Österreichischer Meister und zählt ebenfalls zu den Top-Talenten Österreichs. Wie eng stehen Sie denn in Kontakt mit ihm?

Wir schreiben uns täglich, besprechen Trainings und erzählen uns über die Spiele. Wir haben uns nie als Konkurrenten gesehen, sondern wollen gemeinsam unsere Ziele verwirklichen. Wir wollen im Ausland und in der Champions League spielen.

Im Herbst liefen Sie dank Doppelspielberechtigung auch noch in der Landesliga für Stammverein Eggenburg ein. Jetzt aber nicht mehr, oder?

Mit diesen Einsätzen wollte ich zeigen, dass ich dem Verein für alles dankbar bin, was mir ermöglicht wurde. Durch die räumliche Distanz komme ich derzeit nur heim, wenn wir zum Beispiel am Freitag spielen und ich danach das Wochenende frei habe. Daher spiele ich derzeit für Eggenburg nicht.