Der gemeinnützige Verein SPIELERPASS lädt in Kooperation mit dem SV Horn und dem USV Raabs sowie dem Szene Waldviertel Festival, der Stadt Horn, der Sportunion NÖ, dem Firefly Club und HM Sports diesen Sommer zu einem Fußballturnier der besonderen Art: "Fußballkultur" ist die erste Turnierserie im Waldviertel, bei der Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammen Fußball spielen.

Sebastian Kreuzberger

Hobby-Kicker, Fußballfans, Künstler und Menschen mit besonderen Bedürfnissen („Special Needs Spieler“) treffen bei dem Turnier nicht nur das Tor, sondern auch den Puls der Zeit.

Bei "Fußballkultur" kann jeder kostenlos mitspielen: Spielerische Inklusion geballt mit viel Spielfreude werden somit in Horn (16 Juni), Radessen (24. Juni) und Raabs (30. Juni) sprichwörtlich zusammen spielen. Den Startschuss gibt es am Samstag (16. Juni) ab 11 Uhr am Trainingsgelände des SV Horn.

Neben einer XXL-Tombola mit Preisen von SK Rapid Wien und vielen anderen Bundesligisten, wird es auch kostenlose Verpflegung für alle Teilnehmer geben. Umrahmt wird das Programm von der inklusiven DJ-Crew von Firefly Club.

www.FUSSBALLKULTUR.at