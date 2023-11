Langau krönt sich zum Winterkönig

Seit Saisonbeginn lieferten sich der TSU Irnfritz und der SVU Langau ein enges Rennen um die Tabellenspitze. Am vergangenen Wochenende gab es dann endlich die Entscheidung: Am letzten Spieltag der Hinrunde patzte Irnfritz gegen Ravelsbach und unterlag 2:4. Langau sicherte sich mit einem knappen 1:0 über Kühnring die Winterkrone.

EISKALT VOR DEM TOR In der ersten Saisonhälfte hat Vizemeister Langau alle Erwartungen übertroffen, denn nachdem man im Sommer mehrere Abgänge zu verzeichnen hatte, sah man sich selbst nicht unbedingt im Kampf um die besten Plätze. „Wir zählen sicher nicht zu den Titelfavoriten“, hatte Obmann Dietmar Haller damals noch verkündet. Zum Saisonauftakt lief es bei den Langauern auch noch nicht perfekt, denn in den beiden ersten Partien kam man aufgrund schlechter Chancenverwertung nicht über ein Remis hinaus. Nach Anlaufschwierigkeiten fand die Offensivabteilung dann allerdings schnell in die Gänge und wurde zur größten Stärke des SVU. Mit 54 Treffern stellt der Herbstmeister die beste Offensive der Liga und mit Michal Rysavy (15 Tore, Anm.) auch den erfolgreichsten Torschützen. Nach der 1:4-Niederlage im direkten Duell starteten die Irnfritzer in der vierten Runde eine Siegesserie aus acht Spielen, die erst am vergangenen Wochenende gegen Ravelsbach ihr Ende fand. Langau stand als Verfolger also unter Druck, den Anschluss nicht zu verlieren.

UNBESIEGT IN DEN WINTER Doch auch die Langauer gewannen ein Spiel nach dem anderen und fixierten dabei mehrere denkwürdige Ergebnisse: Das 9:0 im Derby gegen Weitersfeld oder der 11:0-Triumph gegen Pleißing sorgten für Schlagzeilen. Das Duell um die Herbstmeisterschaft ging also bis in die letzte Runde und als die Irnfritzer in einer sehenswerten Partie den offensivstarken Ravelsbachern unterlagen, bot sich Langau die einmalige Chance, sich an die Spitze zu setzen. Im Duell mit Kühnring kamen die Langauer an ihre Grenzen, denn die Wenninger-Truppe wusste mit eine starken Defensivleistung zu überzeugen und machte dem SVU das Leben schwer. Per Elfmeter entschied man die Begegnung aber letztendlich für sich und so geht Langau als einziger Verein ungeschlagen in die Winterpause. Zuletzt war dies dem ESV Schwarzenau 2021 gelungen – ein halbes Jahr später feierte man damals die Meisterschaft. Ob die Langauer den Erfolg der Erlebach-Truppe wiederholen können, wird das Frühjahr zeigen. Dieses verspricht ein intensives Duell um den Titel, das erneut bis zum Schluss Spannung bietet. Jetzt gönnt man sich beim SVU aber erstmal eine wohlverdiente Pause. Ob die Langauer diesmal den Aufstieg wagen, oder erneut verzichten würden – wie im Vorsaison bei einer möglichen Meisterschaft oder beim ersten Titel zur Jahrtausendwende, ist noch offen. Haller hielt jedenfalls einmal fest: „Wir haben den Erfolg nicht erwartet, freuen uns aber, dass alles so gut funktioniert hat.“