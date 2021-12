Das war das Sportjahr 2021 im Bezirk Horn

Qualifiziert für die Weltmeisterschaft

Die Kattauerin und ehemalige UHC Eggenburg-Spielerin Klara Schlegel (Mitte) qualifiziert sich mit dem österreichischen Frauen-Nationalteam für die Weltmeisterschaft in Spanien. Dort wird Österreich schwer von Corona gebeutelt und kann nie vollzählig antreten. Schlegel kommt in der Vorrunde regelmäßig zu Einsatz, verpasst aber die Hauptrunde, nachdem auch sie von Corona heimgesucht wird. Auf Vereinsebene dockt Schlegel im abgelaufenen Jahr bei Göppingen (2. Deutsche Bundesliga) an.

Ein turbulentes Jahr

Der SV Horn blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2021 zurück. Ab dem Sommer kehrt im Vereinsumfeld aber Ruhe ein.

Für den SV Horn ist das Jahr 2021 ein echtes Auf und Ab. Das Jahr beginnt turbulent, nachdem Sportdirektor Reinhard Vyhnalek zum Jahreswechsel nach internen Reibereien mit Geschäftsführer Andreas Zinkel, der sich immer mehr als Horns starke Hand herauskristallisiert, das Handtuch wirft. Im Laufe des Frühjahrs kehrt nie Ruhe in Horn ein. Befeuert wird diese schlechte Stimmung von ausbleibenden Erfolgen. Der Höhepunkt ist schließlich, als Trainer Alexander Schriebl, der eigentlich einen ganz guten Auftakt hingelegt hat, gefeuert wird – auch hier gibt‘s interne Unstimmigkeiten. Am Saisonende 2020/21 ist Horn Tabellenletzter und hat wieder einmal das Glück, das es aus den Regionalligen, die abgebrochen wurden, keinen Aufsteiger gibt, und dass man daher die 2. Liga halten kann.

Im Sommer kommt es zu einem neuerlichen Umbau. Mit Rolf Landerl wird auch ein neuer Trainer geholt. Der Saisonstart misslingt, im ÖFB-Cup blamiert sich Horn beim Tiroler Regionalligisten Schwaz. Aber Trainer Landerl gelingt eine sehenswerte Veränderung. Horn präsentiert sich rechtzeitig zum Meisterschaftsauftakt in einer Top-Verfassung, bietet schönen Offensivfußball und zeigt auch großen Einsatz und Willen. Drei Siege, zwei Remis sind eine durchaus gute Bilanz, Highlight der 3:1-Derbysieg über den SKN St. Pölten.

Horn begeistert zu diesem Zeitpunkt der Saison, ist dabei eine neue Euphorie aufzubauen. Auch die 1:5-Niederlage in Lafnitz lässt noch keine große Beunruhigung erwarten. Dann kommen allerdings zwei Schnittpartien, die gewonnen hätten werden können, aber nicht gewonnen werden: Beim 1:1 gegen die OÖ Juniors als auch bei der 0:1-Niederlage gegen Kapfenberg ist Horn klar besser, holt aber eben nur einen Punkt. Zudem wird die Mannschaft für den Gegner immer berechenbarer, wichtige Spieler wie Sergio Makaris fallen aus und dann wird auch deutlich, dass Horn in der Qualität doch nicht so breit aufgestellt ist, wie das vielleicht beim guten Saisonstart noch ausgesehen hat.

Am Ende steht Horn jetzt wieder da, wo so ziemlich jeder Horn erwartet hat – im hinteren Drittel der Tabelle und im Frühjahr somit mitten im Abstiegskampf.

Positiv: Im Vereinsumfeld kehrte Ruhe ein, die Turbulenzen des Frühjahrs scheinen derzeit votbei. Es wird aber einige Kader-Veränderungen brauchen. Die größeren Baustellen: Ein richtiger Regisseur, ein klassicher Zehner fehlt bisher – ebenso ein Torjäger mit Qualität, der in dieser ausgeglichenen 2. Liga den Unterschied ausmachen kann.

Sprung in die stärkste Liga

Lukas Hutecek dockt in Deutschland an.

Der Eggenburger Lukas Hutecek macht den nächsten Schritt in seiner steilen Karriere. Der 21-Jährige verlässt im Sommer die Fivers Margareten und wechselt zu TBV Lemgo-Lippe in die Deutsche Bundesliga, die als stärkste Handball-Liga der Welt gilt. Aber nicht nur beim regierenden deutschen Pokalsieger etabliert sich Hutecek, sondern auch beim österreichischen Nationalteam. In Abwesenheit des verletzten Superstars Nikola Bilyk ist Hutecek Österreichs Leader bei der Weltmeisterschaft in Ägypten. Mit dem Nationalteam qualifiziert sich der Eggenburger auch für die Europameisterschaft, die im Jänner stattfindet.

Goldtor für Österreich

Der St. Leonharder und ehemalige SV Horn-Nachwuchsspieler Christoph Baumgartner sichert sich als „Sohle von Bukarest“ einen Eintrag in den österreichischen Fußballgeschichtsbüchern. Im alles entscheidenden Spiel um den Einzug ins Achtelfinale der Europameisterschaft trifft der Hoffenheim-Legionär in Bukarest gegen die Ukraine mit der Schuhsohle zum 1:0 und Österreich somit unter die Top-16. Im Achtelfinale ist für Österreich aber Schluss. In London unterliegt die ÖFB-Auswahl dem späteren Europameister Italien nach Verlängerung.

Aufsteiger mit Pech

Der Altenburger Leo Greiml reift trotz seiner jungen 20 Jahre zum Stamm- und Führungsspieler beim SK Rapid Wien. Nach einem neuerlichen Bundesliga-Vizemeistertitel gelingt Greiml & Co. der Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Ende Oktober ereilt Greiml aber riesiges Pech. Beim Bundesliga-Spiel in Hartberg erleidet der Verteidiger einen Kreuzbandriss.

Historisches Ergebnis

Auf die bisher erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte blicken die Frauen des UHC Eggenburg zurück. Nach einer schwachen Hinrunde spielen die Eggenburgerinnen in der Rückrunde groß auf und feiern mit Platz acht in der „Women Handball Austria“-Liga das bisher beste Ergebnis. Auch im ÖHB-Cup stoßen die Eggenburgerinnen so weit vor, wie nie zuvor: Erst im Halbfinale ist Endstation.

Jubel über Cup-Sieg

Im Frühjahr müssen sich die Männer-Teams aus dem Bezirk coronabedingt noch mit der Zuseherrolle begnügen, da die Meisterschaften abgebrochen sind. Gleich zu Start der neuen Saison feiert die Union Horn aber einen schönen Erfolg. Im Finale des NÖ-Cups wird Lokalrivale Eggenburg bezwungen.

Bitterer Abstieg

Eine schwache Rückrunde bringt das Frauenfußball-Team des SV Horn in die Bredouille. So kommt es am allerletzten Spieltag der Bundesliga zum direkten Duell um den Klassenerhalt. Horn verliert dieses Spiel in Altenmarkt 0:3 und muss in die 2. Bundesliga absteigen.

Bitter. In der letzten Runde der Saison 2020/21 der Frauenfußball-Bundesliga jubelt nur Altenmarkt.

Horn (vorne: Monika Havranova) muss absteigen. Karl Stöger

Zum Winterkönig gekrönt

Nach zwei Abbruch-Saisonen wollen es die Fußballer des USV St. Bernhard diesmal in der 1. Klasse Nordwest/Mitte genau wissen: Mit neun Siegen und vier Remis führen sie zur Meisterschaftshalbzeit die Liga als Tabellenführer an.

Top-Event

Die Sektion Tischtennis der Union Horn macht sich wieder einmal einen Namen als Top-Veranstalter. Nach einem Länderspiel und der Austragung der „School Olympics“ veranstaltet die Union Horn im Dezember das „Austria Top 12“-Turnier, wo sich die besten Tischtennisspieler bzw. -spielerinnen Österreichs um den Titel matchen. So krönen sich Daniel Habesohn und Sofia Polcanova in Horn zu Österreichs Nummer eins.

Zu Erfolgen geturnt

Die Irnfritzerin Lena Meinhard (USV Dobersberg) holt gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen Pia Wagner und Sophie Koll in Graz den Staatsmeistertitel in der „höchsten Akrobatik-Wertung“, der „Elite“. Mit einer perfekten Kombi-Kür räumen sie auch den Pokal für die höchste Tageswertung ab. Bei der EM in Italien landet das Trio am elften Gesamtrang.

Top-Talent

Die gebürtige Irnfritzerin Sarah Gutmann macht im abgelaufenen Jahr einen großen Schritt vorwärts. Gutmann gilt als Top-Talent im österreichischen Frauenfußball. So spielt die 15-Jährige für Österreichs U17-Nationalteam und zählt auch bei den Horn-Frauen in der 2. Bundesliga zu den Leistungsträgerinnen.