Union Horn feierte „75er“

Die Sporthalle war der würdige Schauplatz zum 75-jährigen Bestandsjubiläum der Union Horn. Im Rahmen des Festaktes wurden zahlreiche verdiente Mitglieder und Sportler ausgezeichnete und geehrt. „Der Sportunion NÖ gehören aktuell 1.028 Vereine an, in denen 195.000 Aktive von 30.000 Funktionären betreut werden. Die Sportunion Horn Verein ist ein Vorzeigeverein mit großartiger Nachwuchsarbeit und ich bin froh, dass dieser seit 75 Jahren ein Fixpunkt in der NÖ Sportlandschaft ist“ betonte Union NÖ-Präsident Raimund Hager.

Angeboten wird über den Breiten- bis hin zum Leistungs- und Spitzensport, alles was das Sportlerherz begehrt. „In der Sportunion Horn kann und darf jeder Muskel bewegt werden“ meinte Langzeitobmann Herbert Daberger und Bürgermeister Gerhard Lentschig bezeichnete den Verein mit seinen Sektionen „als ein großes Stück Horner Geschichte“. „Was aber den Verein vom Tag seiner Gründung vom 6.1.1946 an am meisten prägte, ist die außergewöhnliche Rolle der Sportler und seiner Fans.“

Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer gratulierte: „75 Jahre bedeuten auch in einem Vereinsleben einen langen Zeitraum bewegter Geschichte. Dieses Jubiläum zeigt, dass Sport vieles überdauern und überwinden kann, weil er von der Freude der Menschen an der Bewegung getragen wird. Sport ist zusätzlich mit seiner sozialen Komponente ein wesentlicher Baustein in unserer Gesellschaft“. Neben den schwungvollen Vorführungen der Sportler, die ihre Sportarten eindrucksvoll präsentierten, wurden Ehrenzeichen und Urkunden überreicht. Ein schwungvoller und eindrucksvoller Jubiläumsfestakt mit Höhepunkten am laufenden Band.