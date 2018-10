Am Nationalfeiertag fanden in Wiener Neudorf die Einzelmeisterschaften der Sportunion NÖ für den Nachwuchs in den Altersklassen U9, U11, U13 und U 16 statt. Vom Union Judoclub VHS Horn-Gars waren sieben Judoka vertreten. Alle von ihnen kehrten mit einer Medaille heim.

Insgesamt holten die Waldviertler zweimal Gold und fünfmal Silber. Nach vier Blitzsiegen und der der typisch starken Kampfleistung am Boden sicherte sich Niels Flicker den Landesmeistertitel in der U11-Klasse -35kg.

In der U9 mischte Alexander Möstl die Klasse -33kg auf und sicherte sich nach drei souveränen Siegen die Goldmedaille in dieser Kategorie. Silber in der U9 -26kg ging an Paul Flicker. In der U13 -42kg erkämpfte sich Florian Ferstl ebenfalls die Silbermedaille.

Drei Starter des JC Horn-Gars waren schlussendlich in der U16 dabei. Stefan Hofbauer (-55kg), Benjamin Ferstl (-57kg) und Benedikt Hofmann (-77kg) landeten jeweils auf Rang zwei und freuten sich somit über die Silbermedaille.