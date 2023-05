Herzlicher Empfang für Hergovich

Das Volksheim in Sigmundsherberg war am vergangenen Freitag bis auf den letzten Platz gefüllt. Spürbar groß war das Verlangen der Funktionäre und Mitglieder der SPÖ, Sven Hergovich kennenzulernen. Ebenso spürbar war die Herzlichkeit, mit der sie ihren neuen Landespartei-Vorsitzenden begrüßten.

Hergovich war im Rahmen seiner „Kennenlern-Tour“ in den Bezirk Horn gekommen. Was er seinen Parteifreunden dann bot, war zwar nicht sonderlich neu – ein Rückblick auf die Sicht der SPÖ auf die gescheiterten Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP, die politische „Schein-Ehe“ zwischen ÖVP und FPÖ sowie eine Vorstellung der „5+1-Forderungen“ der SPÖ. Und von diesen Forderungen werde man auch künftig nicht ablassen, sagte Hergovich. Denn die Themen Kinderbetreuung, die Ausweitung einer Job-Garantie für Langzeitarbeitslose, die Anstellung pflegender Angehöriger nach burgenländischem Vorbild („Dieses Land ist viel ärmer als Niederösterreich, dort ist das aber genauso wie ein Mindestlohn oder ein Mietpreisstopp kein Problem“), der Heizpreis-Stopp und Investitionen in alle Regionen („Also auch in den Bezirk Horn“) seien für eine positive Entwicklung des Landes auch in Zukunft unerlässlich.

Wie wichtig er Investitionen im Waldviertel erachtet und es nicht „totsparen“ wolle, machte Hergovich am Beispiel des gerade in Bau befindlichen Klimaschutz-Ausbildungszentrums in Sigmundsherberg anschaulich. Auch da habe er – damals noch als Chef des AMS Niederösterreich – häufig die Frage gestellt bekommen, warum dieses Zentrum nicht in Wien oder St. Pölten errichtet werde. „Ich war aber schon damals der Meinung, dass wir in strukturschwache Regionen investieren müssen“, sagte Hergovich. Denn: „Investitionen in die Region sind das, was sich die Menschen hier verdienen. So wie es derzeit passiert, geht man mit Menschen einfach nicht um.“

Hergovich: „Viel Zuspruch aus ÖVP-Reihen“

Den Vorwurf, dass die Forderungen der SPÖ nicht finanzierbar seien, wollte Hergovich auch in Sigmundsherberg nicht gelten lassen. Es genüge, fünf Prozent der Landesfinanzen umzuschichten. Und dass die SPÖ in den kommenden Jahren weiter an ihren Themen dran bleiben solle, zeige ihm auch der Zuspruch aus den Reihen der ÖVP. Vor allem viele Bürgermeister seien über Schwarz/Blau nach wie vor verärgert.

Und für die Zukunft hofft er auch wieder auf einen Abgeordneten aus dem Waldviertel. Darüber habe aber letztendlich der Wähler die Letztentscheidung, sagte Hergovich. Die Reihung der Kandidaten sei vor seiner Zeit als Vorsitzender erfolgt, daher habe er sie auch nicht beeinflussen können.