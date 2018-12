Eggenburg setzte sich im Derby auswärts durch, wodurch Horn vorerst am letzten Platz einzementiert scheint.

„Das Resümee ist ein bisschen zwiespältig. Einerseits hat sich unser Lazarett trotz vieler Ausfälle gut geschlagen, die Jungen haben viel Spielzeit bekommen und ihre Sache ordentlich gemacht. Andererseits war die Chancenauswertung wieder alles andere als optimal und in der Deckung haben wir teilweise sehr nachlässig agiert“, sagte Horns Stefan Bayer nach der Heimniederlage im Derby gegen Eggenburg.

Die Gäste aus Eggenburg setzten sich von Anfang an Stück für Stück ab und lagen zur Pause mit fünf Toren voran. „Wir haben danach den Rückstand gehalten, konnten aber Eggenburg nicht so zusetzen, dass wir ihnen wirklich gefährlich werden. Sie waren an diesem Tag einfach stärker“, so Bayer. Vor allem HLA-Kooperationsspieler Sebastian Hutecek (11 Tore) und Radoslav Demovic (10) waren für die Horner Verteidigung nicht zu halten.

Eggenburg-Trainer Alexander Hutecek freute sich über den Derbysieg, sprach aber „von keinem guten Spiel von beiden Mannschaften“. „Für uns zählt der Sieg – in der Tabelle haben wir uns einen Abstand zum Ende erarbeitet.“

Während Horn noch am 22. Dezember in Gänserndorf antritt, sind die Eggenburger erst wieder im Jänner im Einsatz. „Da wollen wir mit Siegen nachlegen“, so Hutecek für den an Leader Tulln aber nicht zu rütteln ist.