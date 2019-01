HORN - PERCHTOLDSDORF 24:18.

Horn startete das neue Jahr mit einem vollen Erfolg. „Der große Unterschied im Vergleich zu den Spielen vor Weihnachten war die höhere Trefferquote. Vor allem im Gegenstoß haben wir diesmal nichts anbrennen lassen“, zeigte sich Betreuer Herbert Steinhauser zufrieden.

96 Fotos Handball, Landesliga Union Horn – UHLZ Perchtoldsdorf 24:18

Das Spiel begann ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für Perchtoldsdorf. In Minute 20 gingen die Gastgeber erstmals in Führung und erspielten sich bis zur Halbzeit einen kleinen Vorsprung. Nach der Pause waren die Horner die stärkere Mannschaft, bauten den Vorsprung auf bis zu neun Tore aus. Perchtoldsdorf kam noch einmal auf und erzielte noch einmal vier Treffer in Folge, doch der Horner Erfolg geriet nicht mehr in Gefahr.

Sieggarant war neben den beiden Toptorschützen Sebastian Bünger und Moritz Steinhauser auch Goalie Jakub Jares, der unter anderem drei Siebenmeter hielt. „Wir waren bis zum Schluss sehr diszipliniert“, so der Betreuer, der auf eine ähnliche Performance im Derby hofft.

EGGENBURG - GÄNSERNDORF 28:22.

Nach der klaren Niederlage gegen Langenlois/Krems forderte Eggenburg-Trainer Alexander Hutecek Wiedergutmachung. Diese gelang beim Heimspiel gegen Gänserndorf auch. Zumindest mit der zweiten Halbzeit zeigte sich Hutecek zufrieden. „In der ersten standen wir in der Deckung nicht gut und agierten unbeweglich.“

Nach einer Pausen-Ansprache hätte sich das in der zweiten Halbzeit schließlich merkbar verbessert. Denn nachdem Eggenburg mit einem dezenten Rückstand (16:17) in die Kabinen ging, wurde das Zepter gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts an sich gerissen. Die Vorentscheidung fiel schließlich zehn Minuten vor dem Ende, als der Vorsprung auf fünf Treffer ausgebaut werden konnte.

Jetzt gehen die Eggenburger als Favorit ins Derby gegen Horn. „Wir haben die bisherigen zwei Saisonderbys gegen Horn dominiert und spielen zuhause – da wollen wir gewinnen“, so Hutecek.