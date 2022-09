Sigmundsherberg: 1.315 Kilometer für guten Zweck

Als „1. offizieller M.Schwayda Fanclub“ trat eine Abordnung ehemaliger Arbeitskollegen von Organisator Michael Schwayda beim Lauf in Sigmundsherberg an. Am Foto: Carina Mikysek, Gabriel Mikysek, Mario Mikysek, Marco Stepan, Christina Brem, Josefine Willinger-Schmöger.

Foto: privat