Wenige Tage nach der endgültigen Absage des Horner Stadtlaufs musste auch der LT Gmünd seinen für 15. August geplanten Moonlightrun absagen. „Mit den aktuellen Bestimmungen macht es einfach keinen Sinn“, sagt Obmann Bernhard Bock. „Und Spaß ja auch keinen…“

Der Verein müsste für einen Meter Mindestabstand im Start- und Zielbereich sowie neben der Strecke sorgen. Beim Lauf selbst wären sogar zwei Meter Abstand Pflicht – zwischen den Läufern! „Das sind aktuell die Vorgaben, die wir auch sicher von der Bezirkshauptmannschaft als Auflagen bekommen hätten“, erklärt Bock. „Allein schon im Schlosspark ist es unmöglich, die zwei Meter Abstand zu halten. Bei Anmeldung und Startnummernausgabe wird es mit einem Meter auch schwierig.“ Also die Absage.

Nur mehr Herrensee im W4-Cup-Programm

Nach der so erfolgreichen Premiere im Vorjahr wird es den Nachtlauf durch die Gmünder Altstadt also erst wieder 2021 geben. Da sei er, so Bock, aber fix eingeplant.

Der restliche Waldviertler Laufkalender für 2020 ist damit aber schon sehr dünn geworden. Beim Waldviertel-Cup ist mittlerweile nur mehr die Schlussveranstaltung am Litschauer Herrensee am 12. September im Programm – die schon länger gestrichene Gesamtwertung wäre nun also endgültig obsolet. Den Laufsommer soll am 8. August der Kampttallauf des SC Zwickl Zwettl einläuten – der soll (notfalls auch unter Auflagen) durchgezogen werden.

Beim LT Gmünd gilt für heuer die volle Konzentration dann dem zehnjährigen Jubiläum des Silvesterlaufs, das dafür umso mehr ein Fest werden soll. „Aber dafür müssen wir hoffen, dass die Regeln irgendwann nicht mehr gelten. Denn unter den aktuellen Voraussetzungen wäre auch der Silvesterlauf kaum durchführbar“, betont Bock.