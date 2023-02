Comeback des „Weitersfelder Mailaufs“

Werbung

15 Jahre lang lockte der Weitersfelder Volkslauf, der stets am 1. Mai stattfand und daher als Mailauf Bekanntheit erlangte, Läuferinnen und Läufer aus nah und fern in die Marktgemeinde. In nur wenigen Jahren wurde der Lauf unter der Federführung von Franz Eidher zu einem namhaften Event und Teil des Waldviertler Laufcups. Nach genau zwanzigjähriger Pause will nun ein junges Organisationsteam mit der Neuauflage des Laufs an diese erfolgreichen Jahre anknüpfen und lädt damit am 6. Mai zum 16. Weitersfelder Mailauf.

Die Motivation, den Volkslauf nach langer Pause wiederzubeleben, ist laut Stefan Mader rasch erklärt: „Der Mailauf ist Teil meiner Kindheit und mit schönen Erinnerungen verbunden. Und genau das will ich gemeinsam mit Gleichgesinnten auch den nächsten Generationen ermöglichen. Mit diesem Vorhaben bin ich überall auf Zustimmung und Begeisterung gestoßen“, so der Initiator der Neuauflage, die mit Kinder- und Jugendläufen, einem Hobby- und Hauptlauf sowie einem Nordic Walking-Bewerb für verschiedenste Alters- und Leistungsgruppen ein attraktives Programm bietet.

Organisiert wird der Lauf vom eigens gegründeten Verein „Dynamo Weitersfeld“, in dem auch Franz Eidher seine Erfahrungen einbringt und der sich über den Mailauf hinaus der Gemeinschaftspflege im Bereich sportlicher und gesundheitsfördernder Aktivitäten verschrieben hat. Unterstützt wird die Veranstaltung von zahlreichen Unternehmen aus der Umgebung. Die Anmeldung zum Mailauf ist ab Ende Februar 2023 möglich.

www.weitersfeld.gv.at/Mailauf