Die 22. Auflage der Waldviertler Crosslaufserie startet am Samstag in Sallingstadt (Bezirk Zwettl). Los geht‘s um 14 Uhr mit den Nachwuchsbewerben, ehe um 14.30 die Erwachsenen starten. 9,7km beträgt die Hauptlauf-Distanz, 3,3km jene des Hobbybewerbs. Insgesamt sieben Veranstalter sind beim aktuellen Crosscup mit dabei. Nach den Bewerben in Horn (23.11.) und Zwettl (30.11.) kommt‘s am 14. Dezember zu einer Premiere: Erstmals wird Geras einen Crosslauf austragen. Gelaufen wird im Naturpark, Organisator ist LC Waldviertel-Obmann Michael Schiffer. Danach geht‘s noch nach Gmünd (18.1.), Schwarzenau (1.2.) und Echsenbach (15.2.).