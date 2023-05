Fulminantes Comeback des Horner Stadtlaufs

Drei Jahre lang pausierte der Horner Stadtlauf – Hauptgrund war die Corona-Pandemie und deren Nachwirkungen. Am Samstag gab's aber das große Comeback. Und das hatte gleich eine doppelte Bedeutung: Zum Einen zählt der Horner Lauf diesmal wieder zum Waldviertler Laufcup, zum anderen in dieser Saison auch zur Schmidataler Laufcup-Wertung. Aber nicht nur diese doppelte Brisanz lockte jede Menge Starter, sondern auch diverse Prämien. Denn neben jenen für die Top-3 des 10km-Hauptlaufs bei den Männer und Frauen wurden auch jeweils 200 Euro auf die Erstellung eines neuen Streckenrekords ausgesetzt – und diese kamen nun zur Auszahlung. Denn der Rehberger Martin Hofbauer schraubte die 33:44 Minuten von Christoph Laister auf 33:09 runter und gewann bei den Männern mit satten eineinhalb Minuten Vorsprung auf den Langenloiser Philipp Gintenstorfer. Der Oberösterreicher Tobias Kugler komplettierte das Stockerl.

Hofbauer, der bereits 2017 in Horn gewann und danach auch in der W4-Cup-Gesamtwertung triumphierte, fühlte sich gut in Form, hatte zuletzt aber neun Wochen keinen Wettkampf absolviert. „Der Streckenrekord war für mich ein großes Ziel und ich wollte von Beginn weg drücken, schauen, ob es reichen kann.“ Die ersten Kilometer blickte er gar nicht auf die Uhr. Als er seine Durchgangszeit bei 5km erhielt, wusste er, dass der Rekord machbar ist.

Der Wind sei zeitweise relativ unangenehm gewesen. „Zudem darf man nicht vergessen, dass man rund 40 Prozent der Strecke auf einem Feldweg läuft, was natürlich deutlich langsamer als auf Asphalt ist.“ Sportlich gesehen, ordenet Hofbauer seine Leistung „hoch“ ein: „Ich freue mich natürlich sehr über den Streckenrekord.“

Überlegener Sieg von Silberbauer

Bei den Frauen wurde der Streckenrekord, bisher gehalten von Silvia Wührer (41:33min.) regelrecht pulverisiert: Die Buchbergerin Ruth Silberbauer, W4-Cup-Titelverteidigerin finishte in 38:37 Minuten und hatte im Ziel 2:21min. Vorsprung auf Viktoria Steinhauser-Mitte. Rang drei ging an Katharina Leuthner, die eine knappe weitere Minute Rückstand hatte.