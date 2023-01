Heiße Duelle beim Silvester- Jubiläum in Gmünd

Werbung

Drei Jahre lang musste coronabedingt auf die zehnte Auflage des „Werbeprofi Silvesterlaufs“ in Gmünd gewartet werden. Nun ging der mittlerweile größte Silvesterlauf des Bundeslandes ins Jubiläum: Über 700 Teilnehmer ließen das Jahr sportlich ausklingen. Dabei fanden sie frühlingshafte 17 Grad vor – fürs Laufen also Top-Verhältnisse, für einen Silvesterlauf dann doch eher extrem ungewöhnlich bis unpassend.

Nach der läuferischen Eröffnung durch die Kinder machten sich schließlich gemeinsam die Haupt- (6,5km) und die Hobbyläufer (2,6km) auf die Strecke durch die Gmünder Innenstadt. Schon in der ersten Runde des Hauptlaufs setzten sich zwei Akteure mit deutlichem Vorsprung vom restlichen Feld ab: Vorne gab der Tscheche Petr Lukas aus Budweis das Tempo vor, einige Meter dahinter verfolgte ihn LT Gmünd-Lokalmatador Stefan Apfelthaler aus Heidenreichstein. An diesem Bild änderte sich vorerst wenig. Die beiden liefen in einer eigenen Liga, ließen beim Tempo nicht nach. In der dritten von fünf Runden lief Apfelthaler schließlich auf den Führenden auf, zog vorbei, versuchte in Runde vier selbst, das Tempo vorzugeben. Dieser parierte die Attacke, ließ sich nicht abschütteln und ging erneut an Apfelthaler vorbei. In der abschließenden Runde setzte sich Lukas wieder entscheidend ab, kreuzte nach 22:11 Minuten die Ziellinie. Apfelthaler musste zum Finish hin schließlich etwas abreißen lassen, brachte Rang zwei aber mit 17 Sekunden Rückstand souverän heim. Spannend verlief auch der Kampf um Rang drei. Hier setzte sich Filip Korinek aus České Velenice (23:51) erst auf den letzten Metern entscheidend von Rene Allram (23:55) aus Weitra ab.

Sieg blieb in Gmünd

Wesentlich eindeutiger als der Männer-Bewerb lief die Entscheidung bei den Frauen ab. Zunächst dominierte Sarah Führer das Geschehen. Die Altenburgerin bog jedoch nach zwei Runden ins Ziel ab, feierte den Sieg im Hobbybewerb. Also war im Hauptbewerb der Weg frei für Lokalmatadorin Nicoletta Leidenfrost. In 28:03min. sah die Gmündern als schnellste Frau das Ziel, auf den Plätzen folgten die Retzerin Barbara Grabner (28:35) und Verena Frühwirth (28:40). Während Führer in 9:47 Minuten also den Hobby-Frauenbewerb gewann, siegte der Gföhler Stefan Einsiedler in 9:42 Minuten bei den Männern. Zufrieden mit dem Jubiläumsbewerb zeigte sich LT Gmünd-Obmann Bernhard Bock. Zu den rund 500 vorangemeldeten Läufern kamen am Veranstaltungstag noch viele weitere dazu. Unter den anwesenden Hauptläufern wurde zudem vorm Startschuss von Hauptsponsor Werbeprofi eine Reise zum Stockholm-Marathon Anfang Juni verlost: „Glücksengerl“ spielte Bürgermeisterin Helga Rosenmayer, über den Gewinn darf sich der Windigsteiger Gregor Katzinger freuen.