Der Horner Markus Hengstberger finishte als Schnellster der M40-Wertung und holte sich Gold. Silber in der M60 ging an Rolf Werner, Bronze in der W50 an Marketa Hengstberger (beide ULC Horn). Bronze in der M60 erlief sich Josef Filler vom LTU Waidhofen. Der tagesschnellste Waldviertler Roland Kases (LTU Waidhofen) hatte hingegen Pech. Seine Zeit reichte in der Klasse M45 nur für den undankbaren vierten Platz.