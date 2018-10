Am Freitag ging der Schmidataler Laufcup 2017/18 auch hoch offiziell zu Ende, und zwar mit der großen Siegerehrung im Studentenheim Hollabrunn. Dabei konnten die Veranstalter um Fritz Genger positiv Bilanz ziehen, da es nämlich ein Jahr der Rekorde war:

„Wir hatten einen unglaublichen Laufboom“, berichtet Genger, der folgende Zahlen präsentierte: 3714 Finisher – so viel, wie noch nie. 172 Läufer und Läuferinnen schafften es in die Endwertung, nahmen also zumindest an fünf Veranstaltungen teil – ebenfalls so viel wie nie zuvor. Dazu kamen auch 34 so genannte Vielläufer, bei allen acht Stationen mitmachten.

„Anscheinend haben wir Veranstalter wieder vieles richtig gemacht, um diesen Zuspruch zu bekommen.“Laufcup-Veranstalter Fritz Genger

Was Genger besonders freute: Bei allen acht Veranstaltungen gab es heuer einen Teilnehmerzuwachs gegenüber der Saison im Vorjahr, fünfmal sogar einen neuen Teilnehmerrekord! „Als Hauptverantwortlicher bin ich natürlich sehr froh und stolz darüber. Auch nach 17 Jahren Laufcup ist das Interesse noch immer ansteigend. Anscheinend haben wir acht Veranstalter wieder vieles richtig gemacht, um diesen Zuspruch zu bekommen“, ist Genger stolz.

Rein sportlich gab es aber nichts Neues: Mit dem Georgenberger Jürgen Hable und der Zwettlerin Anna Holzmann vertei digten die beiden besten Läufer ihren Titel aus dem Vorjahr und gaben ihrer Konkurrenz wieder einiges zu lösen.