Am Samstag ging in Litschau die 29. Auflage des Waldviertler Laufcups zu Ende. Die Gesamtsiege holten sich in souveräner Manier der Burgschleinitzer Christoph Laister sowie die Zwettlerin Anna Holzmann.

Zuletzt hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass diese beiden die vorerst letzten Gewinner sein könnten und der Cup vor einer Pause stehen würde. Das kam auch schon LC Waldviertel-Obmann Michael Schiffer zu Ohren. Ein Ende des Cups könne er zwar „nicht hundertprozentig ausschließen“, aber die Zeichen stünden stark auf eine Fortsetzung im kommenden Jahr.

„Es wird auch ohne Waidhofen weitergehen“

„Dank W.E.B haben wir einen sehr starken Sponsor an unserer Seite“, erklärt Schiffer. Lediglich an der Zusammenarbeit der einzelnen Veranstalter würde es etwas hapern. „Jeder zieht halt gerne sein Ding zuhause durch, verliert dabei aber den Überblick über die Gesamtsituation.“

Die Problematik sei, so Schiffer, dass die Ausrichtung der jeweiligen Veranstaltung von „einigen wenigen Personen“ abhängig sei. Aus diesem Grund etwa zog sich auch das Waidhofner Duo Erich Scharf/Rudi Cerny von der Organisation des Waidhofner Stadtlaufs zurück, was für diesen das vorläufige Ende bedeutete.

Hat der Cup damit sein Herzstück verloren? „Was die Kinderbewerbe und den Benefiz-Hobbylauf betrifft, ja“, so Schiffer. „Bei den Erwachsenen war der Waidhofner Lauf ein Lauf wie jeder andere auch. Es wird daher auch ohne Waidhofen weitergehen.“ Vor der Entscheidung des Rückzugs hat Schiffer jedenfalls Respekt: „Besser so, als wenn jemand gesundheitliche Probleme aufgrund des Stresses bekommt.“

Schiffer hofft, dass vielleicht sogar der eine oder andere neue Veranstalter hinzukommt. Zuletzt verlor der Cup mit Schönfeld, Groß-Siegharts und nun Waidhofen gleich drei Stationen, während Litschau im Vorjahr ein Comeback feierte.

Überregionale Meisterschaften wird‘s im kommenden Jahr keine geben – im Mai trug Waidhofen ja die Halbmarathon-Landesmeisterschaft aus.

Nächstes Highlight im Waldviertler Laufkalender ist somit der Crosscup, der am 3. November in Waidhofen startet und mit Sallingstadt, Horn, Zwettl, Schrems, Schwarzenau und Echsenbach diesmal insgesamt sieben Station umfasst.